CAIXA anuncia ÓTIMA NOTÍCIA para brasileiros que precisam de dinheiro

A Caixa Economica Federal apresentou recentemente uma nova estratégia de Microcrédito Produtivo Orientado em parceria com a Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças (ABCRED) e outras entidades operadoras de microcrédito. Esse programa visa facilitar o acesso ao crédito para empreendedores de todo o país, promovendo o crescimento econômico e o desenvolvimento do país.

Reposicionamento da Caixa

O reposicionamento do banco em sua forma de atuação junto às entidades permite a contratação do crédito de forma assistida e sustentável, desburocratizando a concessão dos recursos. A Caixa atuará como um banco de fomento e executor das políticas públicas, visando ao crescimento econômico e ao desenvolvimento do país.

Benefícios para empreendedores

O novo modelo de microcrédito da Caixa busca ampliar a eficiência e oferta do produto de forma sustentável, com acompanhamento e orientação para um maior número de pessoas. Isso colabora com o impulsionamento e a geração de renda no país, estimulando o crescimento dos pequenos empreendedores e a criação de empregos.

Taxas de juros competitivas

Um dos destaques desse programa é a taxa de juros, que chega a apenas 0,69% ao mês para alguns programas. Essa baixa taxa busca estimular o crescimento dos pequenos empreendedores, gerando renda e postos de trabalho.

Acordo de cooperação técnica

Durante o evento de lançamento, a Caixa e a ABCRED assinaram um Acordo de Cooperação Técnica para fomento ao empreendedorismo por meio do crédito responsável. O objetivo desse acordo é promover a cidadania, o desenvolvimento social, econômico e territorial, além de impulsionar a produtividade e o acesso ao crédito sustentável.



Microcrédito CAIXA Repasse

A principal ação adotada pela Caixa para viabilizar esse programa foi a reabertura da linha Microcrédito CAIXA Repasse. Essa linha de crédito está disponível para as entidades autorizadas a operar ou participar do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). A Caixa disponibiliza R$ 300 milhões em recursos para essa linha, prevendo beneficiar mais de 160 mil empreendedores neste ano.

Parceria com entidades operadoras

O acordo permite que a Caixa opere ao lado das entidades que oferecem o microcrédito produtivo orientado (MPO), sendo a fonte dos recursos a própria Caixa. Isso promove a bancarização desses empreendedores, facilitando o acesso aos produtos e serviços do banco.

Condições para contratação

As entidades operadoras podem contratar os recursos da linha Microcrédito CAIXA Repasse com prazo de financiamento de 48 meses, em parcelas fixas. Além disso, as taxas de juros são customizadas, a partir de 0,69% ao mês, de acordo com o perfil da operação. O valor mínimo para contratação é de R$ 100 mil, com o valor máximo determinado pela avaliação de risco de crédito.

Como contratar o microcrédito

As entidades operadoras podem contratar o Microcrédito CAIXA Repasse, enquanto os empreendedores interessados em obter esse tipo de crédito podem buscar uma das associadas da ABCRED ou outras entidades participantes do programa. Para mais informações, consulte o site da ABCRED ou procure uma agência da Caixa.

Ademais, a Caixa Economica Federal apresenta uma nova estratégia de microcrédito produtivo orientado em parceria com entidades operadoras, visando facilitar o acesso ao crédito para empreendedores de todo o país. Com taxas de juros competitivas e condições favoráveis, esse programa busca impulsionar o crescimento econômico e o desenvolvimento do país, promovendo a inclusão financeira e a geração de renda.

Para mais informações, entre em contato com a Caixa ou consulte as entidades operadoras associadas à ABCRED.

