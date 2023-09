CAIXA anuncia Pagamento de NOVO AUXÍLIO de R$600 para inscritos no CADÚNICO Nesta QUARTA. Veja Lista de contemplados.

A CAIXA emitiu um comunicado oficial hoje(25) informando pagamento de um novo auxílio para um grupo de brasileiros. Este novo auxílio visa auxiliar famílias em situação de extrema pobreza, incentivando práticas de proteção à natureza. A CAIXA atua exclusivamente como agente pagador do programa, enquanto a gestão do benefício é responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O pagamento será realizado a partir da próxima quarta(27)

Valor do Benefício

Originalmente, o programa previa o pagamento de R$ 300 a cada três meses. No entanto, com a retomada do programa pelo Governo Federal, por meio do Decreto n° 11.635, de 16/08/2023, o valor do pagamento será de R$ 600 a cada três meses.

Como é Realizado o Pagamento?

O pagamento será realizado em crédito em Conta Poupança Fácil, Poupança CAIXA ou Poupança Social Digital. Caso o beneficiário não possua conta, será aberta, de forma automática, uma conta poupança social digital para o crédito do benefício.

A movimentação dos valores creditado em conta digital poderá ser realizada pelo App CAIXA Tem, nos terminais de autoatendimento da CAIXA, utilizando-se a opção “Saque sem cartão” ou nas Unidades Lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui.

Quem são os beneficiários do Auxílio?

A Bolsa Verde é destinada a famílias que desenvolvem atividades de conservação ambiental em áreas de unidades de conservação florestais, reservas extrativistas, de desenvolvimento sustentável e demais áreas rurais estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Além disso, famílias de assentamentos florestais, agroextrativista, territórios ocupados por ribeirinhos, povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais também são contempladas pelo programa. A Bolsa Verde é um programa de transferência de renda com condicionalidades socioambientais, implementado em 2011 através da Lei nº 12.512 e do Decreto nº 7.572.

Início do Pagamento



A CAIXA iniciará o pagamento do novo auxílio, Bolsa Verde, para mais de 6,2 mil famílias a partir de quarta-feira (27). Serão cerca de R$ 3,7 milhões destinados aos beneficiários nesta primeira etapa.

Como se Candidatar

As famílias selecionadas para receber o benefício estão no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e são convidadas a assinar o acordo para desenvolver atividades de conservação e utilização dos recursos naturais de forma sustentável na área onde vivem.

O novo auxílio, Bolsa Verde, é um importante passo para auxiliar famílias em situação de extrema pobreza, incentivando práticas de proteção à natureza e promovendo a conservação dos recursos naturais. Com o pagamento iniciando na quarta-feira (27), milhares de famílias serão beneficiadas.

ORIENTAÇÕES GERAIS

a) O acesso ao programa e cadastro só será realizado pelo site bolsaverde.mma.gov.br/cidadao e aceito em nome do Responsável Familiar (RF) cadastrado no CadÚnico.

b) O Responsável Familiar (RF) precisa estar cadastrado no site www.gov.br para acessar o módulo de adesão ao Programa Bolsa Verde.

c) Para poder ser um beneficiário do Programa Bolsa Verde, o terá que assinar o Termo de Adesão ao Programa.

d) As famílias devem residir em territórios contemplados pelo programa.

Lembramos que para receber o benefício, é necessário estar cadastrado no CadÚnico e se comprometer a desenvolver atividades de conservação e utilização dos recursos naturais de forma sustentável na área onde vivem.