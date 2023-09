Caixa atinge marca IMPORTANTE e brasileiros ficam CHOCADOS; Veja o que disse a presidente

Maria Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal, participou de um evento do mercado imobiliário nesta terça-feira (26). Durante sua fala, Serrano divulgou que a instituição financeira atingiu a marca dos R$ 700 bilhões em sua carteira de crédito imobiliário. “Quero compartilhar com vocês em primeira mão: a Caixa atingiu na última sexta-feira (22) a marca de R$ 700 bilhões de carteira de crédito imobiliário, o que é uma marca histórica no Brasil”, afirmou.

Segundo Serrano, com isso a Caixa “volta a ser protagonista do desenvolvimento do país”. “Isso faz com que a Caixa retorne à posição que o presidente Lula me solicitou veementemente que a Caixa retornasse: à posição de protagonista no desenvolvimento do Brasil. Com apenas 9 meses de governo Lula, a Caixa volta a essa posição”, completou.

Maria Rita Serrano assumiu a presidência da Caixa Econômica Federal no começo deste ano, com o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo quando assumiu, Serrano anunciou a suspensão do crédito consignado do Auxílio Brasil, uma questão que dividiu opiniões. O programa social atualmente voltou a se chamar Bolsa Família, após um processo de reformulação.

Leilão virtual

A Caixa irá promover um leilão virtual nesta quarta-feira (27), evento que será feito até às 10h pela instituição financeira em parceria com a Fidalgo Leilões. Os imóveis serão ofertados pelo valor da dívida, e as ofertas podem ser feitas pelo site da Fidalgo Leilões neste link. Entre os bens que estão disponíveis, incluem-se casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, entre outros.

O leilão da Caixa está oferecendo cerca de 100 imóveis na região Centro-Oeste do Brasil, os quais estão distribuídos entre os estados de Goiás (81), Mato Grosso do Sul (13), Mato Grosso (2), assim como no Distrito Federal (2).

Segundo Douglas Fidalgo, leiloeiro da Fidalgo Leilões, “São diversas opções de imóveis com preços atrativos e condições de pagamentos facilitadas. Alguns imóveis são passíveis de uso de FGTS e financiamento bancário. Para isso, o interessado deverá ir à agência mais próxima de sua residência e obter a carta de crédito com antecedência ao encerramento do leilão. Essa alternativa é válida para todos os estados brasileiros”.

Além disso, Fidalgo também afirmou que qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão da Caixa. No entanto, é necessário realizar um cadastro no site, e enviar os documentos citados no edital.



Simulador online da Caixa

Um dos produtos mais populares da Caixa Econômica Federal são os cartões de crédito, porém muitas vezes os clientes ficam na dúvida de qual opção seria a mais adequada a suas necessidades.

Sendo assim, para ajudar os clientes no momento da escolha do cartão, a instituição financeira lançou um simulador online, que permite descobrir qual é a melhor opção para cada pessoa.

O simulador online da Caixa faz duas perguntas para o usuário: qual a sua renda mensal e quais vantagens você gostaria para seu cartão. Com isso, baseando-se nas respostas apresentadas o simulador irá apresentar qual o cartão mais adequado para o cliente do banco.

É importante destacar que, o fato do simulador apresentar um cartão não significa necessariamente que o cliente irá conseguir acesso a ele. Isso porque a contratação desses produtos da Caixa está sujeita a uma prévia aprovação do limite mínimo exigido para o cartão escolhido.