CAIXA disponibiliza até R$ 1 MIL em ajuda financeira; veja se você tem direito

Quem Pode Sacar o Benefício da Caixa em Setembro?

A Caixa é responsável pelo pagamento de diversos benefícios sociais, incluindo o Bolsa Família, que atende às demandas da população em situação de vulnerabilidade social. Para receber o benefício em dinheiro da Caixa, é necessário ter uma renda mensal de até dois salários mínimos per capita. Além disso, é preciso estar com a inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O pagamento do benefício é feito de acordo com o último algarismo do NIS (Número de Inscrição Social) de cada beneficiário. Confira abaixo o calendário completo de pagamentos:

Último Algarismo do NIS Data de Pagamento 1 18 de setembro 2 19 de setembro 3 20 de setembro 4 21 de setembro 5 22 de setembro 6 25 de setembro 7 26 de setembro 8 27 de setembro 9 28 de setembro 0 29 de setembro

Como Consultar o Benefício pela Internet? Caixa Tem

A consulta do benefício em dinheiro da Caixa pode ser feita através do aplicativo Caixa Tem. O aplicativo está disponível para download na Apple Store (iPhone) e Google Play Store (Android). Com o Caixa Tem, é possível consultar o valor do benefício, que é de no mínimo R$600 para famílias com até quatro integrantes. Famílias com cinco ou mais membros podem receber R$142 per capita.

Além do valor básico, existem também os adicionais do Bolsa Família, que foram criados neste ano. A consulta desses valores pode ser feita através do CPF do beneficiário no aplicativo ou comparecendo a uma das agências da Caixa. Acesse o site da Caixa Tem para mais informações.

A Caixa Econômica Federal oferece benefícios em dinheiro para a população brasileira, com destaque para o Bolsa Família. É importante estar dentro dos critérios estabelecidos, como ter uma renda mensal de até dois salários mínimos per capita e estar com a inscrição atualizada no CadÚnico. O pagamento é realizado de acordo com o último algarismo do NIS de cada beneficiário, e a consulta pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem. Aproveite o benefício e utilize o dinheiro de forma consciente e responsável.

Caixa Tem

O aplicativo CAIXA Tem é uma ferramenta essencial para facilitar o acesso dos brasileiros aos serviços bancários oferecidos pela CAIXA. Com ele, é possível realizar uma série de transações financeiras, como receber e enviar dinheiro, fazer pagamentos e transferências, além de contar com diversos produtos e serviços exclusivos. Neste artigo, você encontrará todas as informações necessárias para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades que o CAIXA Tem tem a oferecer.

Visão geral do CAIXA Tem

O CAIXA Tem é um aplicativo desenvolvido pela CAIXA com o objetivo de proporcionar uma experiência bancária completa e acessível para todos os brasileiros. Com ele, você tem acesso a uma conta digital gratuita que pode ser utilizada no seu dia a dia. Além disso, é possível receber e enviar dinheiro utilizando o Pix, realizar pagamentos de contas e boletos, fazer recargas de celular, contratar seguro, pagar na maquininha, fazer empréstimos e até mesmo sacar dinheiro sem a necessidade de um cartão físico.

Uma das grandes vantagens do CAIXA Tem é o cartão de débito virtual, que possibilita fazer compras pela internet, pagar suas compras em aplicativos de entrega ou de streaming de música e vídeo, e ainda transferir dinheiro pelo WhatsApp. O aplicativo é leve, compatível com a maioria dos aparelhos celulares e oferece uma navegação que consome pouca internet. Além disso, o CAIXA Tem também é inclusivo e oferece acessibilidade para pessoas com deficiência.

Como abrir uma conta no CAIXA Tem

Se você ainda não possui uma conta no CAIXA Tem, saiba que é muito fácil abrir uma. Através do aplicativo, disponível para download nas principais lojas de aplicativos, você pode realizar todo o processo de abertura de conta de forma digital e gratuita, sem a necessidade de ir até uma agência da CAIXA.

Para abrir uma conta Poupança CAIXA Tem, você precisará ter em mãos a sua carteira de identidade (RG) ou carteira de motorista (CNH) para tirar uma foto do documento de identificação. Além disso, será necessário fornecer seus dados pessoais, informações sobre renda e patrimônio, e também enviar uma selfie. Um e-mail será solicitado para que você possa utilizar o aplicativo. Caso você já possua uma conta Poupança Digital Social, ao atualizar o seu cadastro no CAIXA Tem, você também terá acesso à conta Poupança CAIXA Tem, com todas as vantagens e benefícios oferecidos.