CAIXA divulga incríveis descontos e benefícios para serem resgatados neste sábado (30)

A Caixa Econômica Federal divulgou uma série de descontos e benefícios que estarão disponíveis para resgate somente até hoje, dia 30 de setembro. Essas ofertas fazem parte das comemorações do Dia do Cliente, que ocorreu no dia 15 e se estendeu durante todo o mês. Os clientes da Caixa terão a oportunidade de aproveitar vantagens exclusivas relacionadas a investimentos, cartões de crédito, seguros e negociação de dívidas em atraso.

Benefícios Oferecidos pelos Cartões da Caixa

Os clientes que possuem cartões de crédito da Caixa terão acesso a diversos benefícios exclusivos. Para aqueles que utilizarem o cartão de débito virtual Caixa Elo no aplicativo Gás, haverá um desconto de 4% e frete grátis. Além disso, os clientes que contrataram um cartão de crédito em 2023 e ainda não o utilizaram terão direito a 1.000 pontos extras na primeira compra. Essa oferta é válida para os cartões Black, Dinners Club, Empresarial, Empresarial Grafite, Empresarial Mais, Gold, Grafite, Infinite, Internacional, Mais, Nanquim, Platinum.

Outra vantagem oferecida pela Caixa é a possibilidade de acumular bônus ao realizar compras com o cartão de crédito. Dependendo do valor gasto, os clientes podem receber entre 1.000 e 10.000 pontos extras. Para conferir a tabela completa e obter mais informações sobre as ofertas disponíveis para empresas, basta acessar o site oficial da Caixa.

Descontos e Benefícios para Empresas

Além dos benefícios oferecidos aos clientes, a Caixa também disponibiliza descontos exclusivos para empresas. Essas ofertas são uma forma de incentivar o empreendedorismo e impulsionar a economia. As empresas que possuem conta na Caixa podem aproveitar descontos em produtos e serviços de parceiros comerciais, como viagens, hospedagens, cursos e muito mais. Para obter mais informações sobre essas ofertas e saber como aproveitá-las, os empresários podem entrar em contato com o gerente da sua agência ou acessar o site da Caixa.

Como Resgatar os Descontos e Benefícios

Para resgatar os descontos e benefícios oferecidos pela Caixa, os clientes devem ficar atentos ao prazo de validade. Essas ofertas estarão disponíveis apenas até hoje, 30 de setembro, portanto é importante aproveitá-las o quanto antes. Para utilizar os descontos nos estabelecimentos comerciais parceiros, basta apresentar o cartão da Caixa no momento da compra. Já para aproveitar os benefícios relacionados aos cartões de crédito, os clientes devem realizar as transações dentro do período estabelecido e seguir as condições especificadas.

Outros Serviços da Caixa



Além dos descontos e benefícios mencionados, a Caixa oferece uma ampla variedade de serviços financeiros para atender às necessidades dos seus clientes. Entre esses serviços, destacam-se:

Investimentos

A Caixa disponibiliza diversas opções de investimentos para quem deseja fazer o seu dinheiro render. É possível investir em poupança, CDB, renda fixa, fundos de investimento, previdência privada, entre outros. Cada modalidade de investimento oferece vantagens e características específicas, por isso é importante analisar qual é a mais adequada para o seu perfil e objetivos financeiros.

Seguros

A Caixa também oferece uma variedade de seguros para proteger o seu patrimônio e a sua família. É possível contratar seguro de vida, seguro residencial, seguro de automóveis, seguro de viagem, entre outros. Esses seguros oferecem coberturas e assistências que podem ser acionadas em caso de imprevistos, garantindo maior tranquilidade e segurança para você e a sua família.

Negociação de Dívidas

Para quem está com dívidas em atraso, a Caixa oferece a possibilidade de renegociar os débitos. Essa é uma oportunidade de regularizar a sua situação financeira e evitar problemas futuros. Através da renegociação, é possível obter descontos, parcelamentos e condições especiais de pagamento, facilitando o processo de quitação das dívidas.

Benefícios exclusivos

A Caixa Econômica Federal está oferecendo descontos e benefícios exclusivos para os seus clientes. Essas ofertas fazem parte das comemorações do Dia do Cliente e estarão disponíveis apenas até este sábado, 30 de setembro. Além dos benefícios relacionados aos cartões de crédito, a Caixa também disponibiliza descontos para empresas, investimentos, seguros e a possibilidade de renegociar dívidas. Aproveite essa oportunidade e desfrute das vantagens oferecidas pela Caixa!