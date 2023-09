Caixa e Banco do Brasil dão verdadeiro presente aos segurados do INSS

Nesta quarta-feira (20), o Copom (Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central) anunciou um novo corte da Selic, de 13,25% ao ano para 12,75%, o menor patamar em 16 meses. É a segunda redução consecutiva, após um longo período de manutenção dos juros.

Sem perder tempo, os bancos públicos Caixa e Banco do Brasil anunciaram cortes nas taxas do consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no mesmo dia da definição do Copom.

Isso significa uma boa notícia para segurados do INSS que recebem pensões e aposentadorias através destes bancos. Os beneficiários poderão agora solicitar um valor com uma margem de juros menor. As parcelas continuarão sendo debitadas diretamente na conta.

Será possível utilizar o valor do empréstimo de forma mais flexível, seja para quitar dívidas, investir em projetos pessoais ou lidar com imprevistos financeiros. Veja agora como serão aplicadas as novas taxas.

Empréstimo consignado do INSS: como funciona?

O crédito consignado do INSS é um empréstimo que é descontado diretamente na aposentadoria ou pensão do beneficiário. Os juros são limitados pela Previdência e, assim, os bancos não podem cobrar taxas acima do definido, somente menores.

Em 21 de agosto deste ano, o CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social) havia aprovado um novo teto para juros do empréstimo consignado do INSS que passaram de 1,97% ao mês para 1,91%.

Essa redução se deu 15 dias após o Copom e o Banco Central terem reduzido a taxa de juros básica, a Selic, de 13,75% para 13,25%.



Nos juros do consignado do INSS, o Banco do Brasil reduziu:

de 1,75% ao mês para 1,71% , na faixa mínima, e

de 1,89% ao mês para 1,85% ao mês no patamar máximo.

As novas taxas são válidas já a partir desta quinta-feira (21).

Já a Caixa anunciou que a taxa média de juros no consignado passa de 1,61% ao mês para a partir de 1,55%, também a partir de quinta-feira. O banco ainda não informou os novos juros especificamente do consignado do INSS.

Em nota, a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, disse que as reduções anunciadas têm efeito positivo na economia, pois o maior acesso ao crédito desenvolve setores importantes para o crescimento do país.

“São medidas que alcançam todos os clientes, auxiliando para que as empresas voltem a investir e contratar, e para que as pessoas possam voltar a sonhar e planejar suas vidas”, diz ela para o portal A Folha.

Também nesta quarta-feira (20), em debate na Câmara dos Deputados, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, havia defendido que o teto para juros do empréstimo consignado do INSS acompanhe a redução da taxa Selic.

“Nossa intenção é fixar essa taxa como referência para, cada vez que o Banco Central diminuir a taxa, a gente acompanhe a mesma proporcionalidade nas taxas do sistema de consignado”, disse.

Como solicitar empréstimo consignado no Banco do Brasil?

Pode ser contratado pelos seguintes canais:

App BB: Baixe o app BB na loja de aplicativos do seu celular e contrate o empréstimo em qualquer dia, horário e local.

Whatsapp: Envie uma mensagem para (61) 4004-0001.

Agências Correspondentes, terminais de autoatendimento ou internet.

O valor do empréstimo é liberado diretamente na conta corrente após aprovação. Você pode acompanhar o seu pedido pelo App BB ou internet no Menu Empréstimo – Acompanhar Proposta de Crédito.

Qual o valor que posso tomar emprestado?

A margem consignável é o percentual que uma pessoa pode usar de seu salário para a contratação de consignados. Para quem recebe aposentadoria ou pensão por morte do INSS, essa margem é de 35% para o empréstimo e 5% para cada cartão, tanto o de crédito consignado quanto o de benefício.

Como conseguir um empréstimo consignado da Caixa?

Os canais para contratação são os seguintes:

Internet Banking, aplicativo CAIXA ou terminal de autoatendimento

Correspondente CAIXA AQUI Negocial

Agência CAIXA ou canais de autoatendimento

Logo após, preencha e assine os formulários de contratação. Apresente a documentação necessária, se solicitada.

O crédito é liberado após a averbação da parcela junto ao INSS. As prestações são mensais e fixas. O desconto ocorre diretamente na folha de pagamento.

É possível verificar o pagamento do empréstimo, acessando “Meus Contratos” para acompanhar o saldo devedor.

Já tenho empréstimo em outro banco, posso aproveitar as condições do BB ou Caixa?

Se você já fez um empréstimo consignado do INSS em outra instituição financeira e está pagando juros maiores, você pode transferir a divida para o Banco do Brasil ou Caixa, e pagar os juros oferecidos por esses bancos no restante das parcelas.

Com a portabilidade de crédito, mesmo você sendo cliente de outro banco, pode trazer seu consignado com as melhores taxas e condições. Após a transferência do empréstimo, seu saldo devedor é quitado junto ao banco de origem e o seu contrato passa a vigorar com o banco escolhido.

A portabilidade de empréstimo consignado é feita com a transferência de empréstimo de um banco para outro, com manutenção do saldo devedor e do prazo restante para pagamento. Não é mais necessário entregar a solicitação no banco de origem.

Portabilidade para o BB

Se deseja transferir seu emprestimo para o Banco do Brasil, basta enviar “portabilidade INSS” para o WhatsApp do BB (61) 4004-0001 e seguir as instruções.

Será necessário informar ao Banco do Brasil o número original do contrato, o saldo devedor, o prazo restante e o nome ou CNPJ do banco e/ou financeira em que o empréstimo está ativo.

Com essas informações, o banco solicita a portabilidade desse contrato e aquela instituição tem o prazo máximo de cinco dias úteis para responder a esse pedido.

Assim que recebido pelo Banco do Brasil, o empréstimo é portado acordo com as condições negociais acordadas previamente.

Portabilidade para a Caixa

Para transferir seu credito consignado para a Caixa, é preciso que você manifeste o interesse indo até uma agência da Caixa, preenchendo o formulário de portabilidade.

Para pensionistas do INSS, o benefício deverá ser permanente e permitir a contratação do empréstimo.