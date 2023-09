CAIXA e BANCO DO BRASIL divulgam COMUNICADO OFICIAL para seus clientes com NOVIDADE

A CAIXA e o Banco do Brasil divulgaram um Comunicado Hoje(05) anunciando que deram um passo gigantesco na revolução digital da economia brasileira. Os bancos realizaram o primeiro teste de transferência do DREX, um sistema baseado em blockchain escolhido pelo Banco Central.

O Primeiro Teste do DREX

O teste foi realizado nos dias 30 e 31 de agosto, com transferências de reservas bancárias entre os dois bancos públicos no ambiente piloto do Banco Central. O processo envolveu a transferência de valores da carteira do Banco do Brasil para a CAIXA e, posteriormente, a devolução desses valores para a carteira do Banco do Brasil.

A presidenta da CAIXA, Maria Rita Serrano, ressalta a importância desse marco na história financeira do país. “Estamos entusiasmados com os resultados positivos até agora e ansiosos para explorar ainda mais o potencial das moedas digitais e das transações rápidas“, afirma.

O Potencial do DREX

A chegada do DREX promete revolucionar a economia brasileira com a utilização de tecnologias blockchain e tokenização. Essas tecnologias podem melhorar, baratear e democratizar os serviços financeiros.

Tokenização

A tokenização é uma prática que transforma um bem ou direito em um token digital. Esse token pode ser registrado na rede do DREX, e a negociação dele será feita com dinheiro seguro emitido pelo Banco Central. Isso abre um leque de inovações e casos de uso que podem ser estruturados com segurança regulatória e a robustez do Sistema Financeiro Nacional.

Tokenização de Imóveis



Um exemplo prático de tokenização é o financiamento de um imóvel. No futuro, o processo de financiamento de um imóvel pode ser realizado em questão de horas. Isso porque tanto o dinheiro quanto o imóvel serão tokenizados, com todos os participantes obrigatórios conectados em uma única rede.

Isso tem potencial para trazer comodidade aos clientes, melhorar a eficiência da operação, reduzir custos e ampliar o mercado.

Tokenização de Títulos

Outro setor que pode se beneficiar da tokenização é o de investimentos. Há a possibilidade de se tokenizar títulos públicos ou privados, distribuindo-os de forma fracionada para pequenos investidores.

O Futuro das Finanças

A participação ativa dos bancos públicos como a CAIXA e o Banco do Brasil no projeto piloto do DREX demonstra o compromisso dessas instituições em liderar a inovação no mercado financeiro. O DREX, com suas tecnologias de blockchain e tokenização, será a porta de acesso à economia tokenizada, moldando o futuro das finanças no Brasil.

Drex: A Nova Moeda Digital do Brasil

O futuro do dinheiro no Brasil já está se desenhando com a introdução do Drex, o projeto de moeda digital anunciado pelo Banco Central. Com a mesma equivalência do real que conhecemos, o Drex promete revolucionar a forma como lidamos com dinheiro, oferecendo novas funcionalidades e benefícios. Compreenda mais sobre o que é o Drex, como funcionará e o que isso significará para o futuro das transações financeiras.

O que é o Drex?

O Drex é uma evolução digital do real, armazenado e transacionado em plataformas virtuais, ao invés de ser um objeto físico que você guarda na carteira. É a mesma moeda que conhecemos, mas com um novo formato e acessível por meio de carteiras digitais em instituições financeiras.

Vale a pena notar que o Drex não será uma criptomoeda como o Bitcoin. Embora baseie-se na tecnologia blockchain, que é o pilar da maioria das criptomoedas, o Drex será regulado pelo Banco Central e seu valor não sofrerá flutuações no mercado.

O Drex é uma CBDC (Central Bank Digital Currency) – uma versão virtual da moeda oficial de um país. No caso do Brasil, essa moeda é o real. Ambas as versões podem ser usadas para comprar produtos, determinar o preço de algo, economizar e cumprir outras funções.

Com a introdução do Drex, o Banco Central do Brasil passará a emitir dinheiro também em formato digital. Isso significa que haverá moedas em circulação que nunca foram impressas, mudando a forma como lidamos com o dinheiro.

Drex vs. Pix

Embora o Pix tenha revolucionado a maneira como os brasileiros lidam com dinheiro, simplificando todo o ecossistema de transferências instantâneas, o Drex promete ir além. O Drex representa uma transformação digital da moeda brasileira, que funcionará de forma automatizada, intermediando os processos financeiros.

Utilizando o Drex

Na prática, as pessoas terão acesso ao Drex por meio de contas digitais em instituições financeiras, aplicativos e plataformas de pagamento. Nesses ambientes, será possível converter moeda física para digital, realizar transações, pagamentos e recebimentos.

Além disso, o Drex permitirá aos brasileiros o acesso a outros serviços financeiros que estão sendo desenvolvidos com novas tecnologias, como contratos inteligentes e dinheiro programável.

Custos Associados ao Drex

Os custos associados ao Drex serão determinados pela instituição financeira que oferecerá o serviço, conforme afirmado pelo Banco Central.