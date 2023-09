Caixa e Banco do Brasil reduzem novamente juros do consignado; veja novas taxas

Após o Banco Central anunciar a redução da taxa Selic para 12,75% ao ano, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil decidiram seguir a tendência e reduzir novamente as taxas de juros do empréstimo consignado. Essa medida visa beneficiar tanto pessoas físicas quanto jurídicas, além dos beneficiários do INSS. Neste artigo, exploraremos os detalhes dessas reduções e como elas impactarão os clientes.

Redução de taxas pela Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal informou que a redução das taxas de juros entrará em vigor a partir de quinta-feira. Os clientes pessoa física e jurídica poderão se beneficiar dessa redução. A taxa média de juros no empréstimo consignado será reduzida para a partir de 1,55% ao mês, representando uma diminuição em relação à taxa anterior de 1,61%. Além disso, o capital de giro para micro e pequenas empresas também terá uma taxa mais baixa, a partir de 0,99% ao mês, o que representa uma diminuição de 0,22 ponto percentual em comparação com a taxa anterior.

Para médias e grandes empresas, a Caixa informou que as reduções nos juros ocorrerão nas linhas de capital de giro “Crédito Especial Empresa”, tanto para investimentos quanto para outras atividades. No entanto, o banco não forneceu detalhes específicos sobre essas reduções.

Redução de taxas pelo Banco do Brasil

O Banco do Brasil também anunciou a redução das taxas de juros do crédito consignado. A partir de quinta-feira, os juros do crédito consignado na modalidade INSS terão uma taxa mínima de 1,71% ao mês, em comparação com os 1,75% anteriores. A taxa máxima será de 1,85% ao mês, ante 1,89%. Além disso, o banco informou que o crédito consignado para o setor público e o crédito estruturado passarão a contar com taxas de juros a partir de 1,19% e 1,21% ao mês, respectivamente. No entanto, não foram fornecidas bases de comparação para essas taxas.

Benefícios para pessoas jurídicas e micro e pequenas empresas

Tanto a Caixa Econômica Federal quanto o Banco do Brasil estão oferecendo benefícios para pessoas jurídicas e micro e pequenas empresas. O Banco do Brasil definiu taxas mais baixas para as linhas de desconto de títulos, capital de giro, conta garantida e outros produtos. No entanto, as reduções variam de acordo com o relacionamento do cliente com o banco. Já a Caixa Econômica Federal informou que as reduções nos juros também se aplicarão às linhas de capital de giro para micro e pequenas empresas, mas não forneceu detalhes adicionais sobre essas reduções.

Reação às decisões do Copom



Você também pode gostar:

As reduções das taxas de juros do consignado pela Caixa e Banco do Brasil são uma resposta à decisão do Copom de cortar a taxa Selic para 12,75% ao ano. O Banco Central já havia anunciado um corte anterior da Selic em 0,50 ponto percentual, para 13,25% ao ano, no início de agosto. Essas reduções nas taxas de juros visam estimular o consumo e impulsionar a economia.

Perspectivas futuras

O Banco Central afirmou que sua diretoria antevê reduções equivalentes nos juros nas próximas reuniões. Isso indica que há a possibilidade de novas reduções nas taxas de juros do consignado no futuro. Essa perspectiva pode ser favorável para os clientes que desejam contratar empréstimos consignados, uma vez que taxas de juros mais baixas significam custos menores e maior disponibilidade de crédito.

A redução das taxas de juros do consignado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil representa uma oportunidade para os clientes obterem empréstimos com custos mais baixos. Essas reduções beneficiarão tanto pessoas físicas quanto jurídicas, além dos beneficiários do INSS. Além disso, essa medida acompanha a tendência de redução da taxa básica de juros, o que pode impulsionar o consumo e estimular a economia. É importante ficar atento às condições oferecidas por cada banco e avaliar se o empréstimo consignado é a opção mais adequada para a sua situação financeira.