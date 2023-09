CAIXA emite COMUNICADO para Estudantes

A CAIXA, um dos maiores bancos do Brasil, emitiu HOJE(29) um comunicado para os Estudante. Uma de suas mais recentes inovações é a inclusão da funcionalidade de renovação de contrato do FIES no aplicativo da CAIXA. Este é um grande passo em direção à digitalização e facilitação do acesso ao financiamento estudantil.

O Novo Recurso do FIES CAIXA

A partir de 30 de setembro, a CAIXA disponibilizará uma nova funcionalidade no aplicativo FIES CAIXA. Agora, os estudantes com contratos ativos de financiamento estudantil podem realizar o aditamento de seus contratos pelo app. Esta novidade beneficia diretamente mais de 253 mil estudantes.

Regras do Programa de Financiamento Estudantil (FIES)

Segundo as regras do programa FIES, os contratos entre os alunos e a CAIXA devem ser aditados semestralmente. A renovação é iniciada pela faculdade e deve ser validada, posteriormente, pelo estudante.

Acesso facilitado ao aditamento

A opção de validação da renovação pelo app está disponível aos estudantes com contratos assinados a partir de 2018. Basta realizar a confirmação desse procedimento na opção “Aditamento”. Antes, a renovação só era possível pela plataforma Sifesweb ou em agências do banco.

Modernização do Acesso ao Programa FIES

A funcionalidade de aditamento no aplicativo moderniza o acesso do estudante ao programa FIES, ampliando as ferramentas disponibilizadas pela CAIXA para manutenções contratuais.



Outras funcionalidades do aplicativo FIES CAIXA

Além da renovação semestral, outros serviços podem ser realizados pelo aplicativo FIES CAIXA:

Na opção “Meu FIES” é possível visualizar um resumo dos dados do contrato;

Na opção “Boleto” é possível visualizar e gerar os boletos das parcelas em aberto;

Na opção “Perfil”, o cliente tem acesso aos seus dados cadastrados no FIES.

Download do Aplicativo

O download do aplicativo pode ser realizado gratuitamente nas plataformas Android e iOS. Além do app, os serviços também estão disponíveis aos estudantes no endereço Sifesweb.

