Caixa libera pagamento com ADICIONAL nesta quarta (20/09); veja quem recebe

Os pagamentos do Bolsa Família referente a setembro começaram na última segunda-feira (18). A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses e libera o recurso seguindo o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários, segundo o calendário oficial.

Nesta quarta-feira (20), a Caixa liberou o pagamento para novos grupos inscritos no programa e, além do pagamento mínimo por família, também fará o repasse da parcela adicional. A seguir, confira o calendário de pagamentos completo e veja quem vai receber o pagamento com adicional hoje.

Caixa libera pagamentos para beneficiários com NIS final 3 nesta quarta-feira (20)

De acordo com o calendário oficial do Bolsa Família, os beneficiários que possuem o NIS com final 3 já podem receber o pagamento nesta quarta-feira. A Caixa Econômica Federal realiza os depósitos na conta social digital dos inscritos, que podem acessá-la por meio do aplicativo Caixa Tem.

Todos os beneficiários do programa não poderão receber menos do que R$ 600, conforme a nova regra do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Mas vale destacar que boa parte dos inscritos poderão garantir o pagamento da parcela adicional, segundo a sua composição familiar.

Isso porque o Governo Federal reformulou o Bolsa Família e incluiu bônus para os seguintes grupos:

Gestantes (bônus de R$ 50);

Nutrizes (bônus de R$ 50);

Crianças de 7 a 12 anos (bônus de R$ 50);

Adolescentes de 13 a 18 anos incompletos (bônus de R$ 50);

Crianças de até 6 anos de idade (bônus de R$ 150).

As famílias que tiverem integrantes nestes grupos poderão receber o pagamento adicional. Além disso, o bônus é cumulativo. Isso significa que quanto maior for a família, maior será o pagamento mensal do Bolsa Família. A iniciativa pretende levar mais equidade na distribuição de renda por meio do programa.

Calendário de pagamentos oficial



Você também pode gostar:

O calendário de pagamentos do Bolsa Família segue o último número do NIS dos beneficiários. Desse modo, a cada dia um novo grupo pode ter acesso aos recursos do programa. A seguir, confira o calendário oficial de setembro:

NIS de final 1: dia 18 de setembro;

NIS de final 2: dia 19 de setembro;

NIS de final 3: dia 20 de setembro;

NIS de final 4: dia 21 de setembro;

NIS de final 5: dia 22 de setembro;

NIS de final 6: dia 25 de setembro;

NIS de final 7: dia 26 de setembro;

NIS de final 8: dia 27 de setembro;

NIS de final 9: dia 28 de setembro;

NIS de final 0: dia 29 de setembro.

Como fazer o saque do Bolsa Família?

Os beneficiários do Bolsa Família podem fazer o saque do benefício por meio dos canais que a Caixa Econômica Federal disponibiliza. Confira quais são:

Lotéricas;

Correspondentes Caixa Aqui;

Agências;

Saque no caixa eletrônico com o cartão do benefício;

Saque no caixa eletrônico com o código gerado no aplicativo Caixa Tem.

Além disso, também é possível acessar os recursos por meio do app Caixa Tem. Assim, os beneficiários podem fazer transações bancárias, como pagamentos, Pix e transferências diretamente pelo celular, de forma simples e livre de burocracia.

Beneficiários do Bolsa Família precisam fazer a atualização cadastral

Os beneficiários do Bolsa Família devem estar atentos às regras do programa para garantir a continuidade dos pagamentos. Por isso, é importante lembrar que uma das exigências é manter a inscrição no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal) sempre atualizada.

De maneira geral, os inscritos devem fazer a atualização sempre que houver alguma mudança nas informações pessoais da família, como número de membros ou renda. Mas a atualização também é obrigatória a cada dois anos, mesmo se não houver nenhuma mudança de informações.

Para atualizar o CadÚnico, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do seu município. Assim, deverá portar os seus documentos e a comprovação da mudança de informações, se for o caso.

Além disso, os beneficiários também devem se atentar para as outras regras de permanência do Bolsa Família, que se relacionam com a saúde e educação. Confira quais são:

Crianças, adolescentes e gestantes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional.