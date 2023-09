CAIXA libera SAQUE de R$2.900; veja se você tem direito

A Caixa Econômica Federal anunciou um novo pagamento no valor de até R$2,9 mil para os brasileiros. Essa liberação é destinada aos trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Quem pode receber o saque-aniversário do FGTS na Caixa?

O saque está disponível para os trabalhadores que possuem saldo no fundo FGTS e nasceram no mês de setembro. É importante ressaltar que os trabalhadores têm a opção de aderir ou não ao saque-aniversário. Ao optar por essa modalidade, o trabalhador abre mão do saque-rescisão, que é pago aos demitidos sem justa causa.

Para os trabalhadores nascidos em setembro, o prazo para realizar o saque é até o dia 30 de novembro. Caso o saque não seja efetuado, o valor retorna para a conta do Fundo e poderá ser retirado na Caixa Econômica somente no próximo ano.

Tabela de valores do saque-aniversário

O valor a ser sacado pelo trabalhador varia de acordo com o saldo existente em sua conta de FGTS. Confira a tabela de pagamentos:

Saldo em conta (em R$) Percentual de saque Até 500 50% De 500,01 a 1.000 40% + R$ 50 De 1.000,01 a 5.000 30% + R$ 150 De 5.000,01 a 10.000 20% + R$ 650 De 10.000,01 a 15.000 15% + R$ 1.150 De 15.000,01 a 20.000 10% + R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% + R$ 2.900

Para sacar o valor disponível para você, é necessário utilizar o aplicativo FGTS, disponível para dispositivos Android e iOS. Ao acessar o sistema, o trabalhador deve seguir os seguintes passos:

Clique na opção “Meu FGTS” no aplicativo. Selecione a opção “Saque-Aniversário”. Leia e concorde com os termos e condições relativos ao saque-aniversário. Clique na opção “Aderir ao saque-aniversário”.



Após aderir à modalidade, o trabalhador poderá fazer o resgate dos valores referentes ao saque-aniversário do FGTS na Caixa Econômica.

O que é o FGTS?

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um fundo criado com o objetivo de proteger o trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Por meio da abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho, os empregadores depositam, em contas abertas na Caixa Econômica Federal, no início de cada mês e em nome dos empregados, um percentual do salário bruto de cada funcionário.

Esses recursos ficam disponíveis para o trabalhador em diversas situações, como a aquisição da casa própria, doenças graves, aposentadoria, entre outras. O saque-aniversário é uma modalidade que permite ao trabalhador sacar uma parte do saldo disponível em sua conta de FGTS anualmente, no mês de seu aniversário.

É importante ressaltar que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador não perde o direito ao saque-rescisão, que continua disponível em caso de demissão sem justa causa. No entanto, o saque-aniversário é uma opção que pode trazer benefícios adicionais ao trabalhador, permitindo que ele utilize uma parte do saldo do FGTS para realizar seus projetos pessoais.

Para mais informações sobre o saque-aniversário do FGTS e como realizar o resgate dos valores, acesse o site da Caixa Econômica Federal ou entre em contato com a central de atendimento do banco.

Lembre-se de sempre consultar fontes oficiais e estar atento aos prazos e condições para realizar o saque. O FGTS é um direito dos trabalhadores e pode ser uma importante ferramenta para garantir a segurança financeira e realizar projetos futuros.