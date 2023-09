CAIXA libera SAQUE DE R$6MIL para ESTAS PESSOAS. Veja se você está na lista

A Caixa Econômica Federal, um dos maiores bancos do Brasil, conhecida simplesmente como CAIXA, anunciou na última sexta(1) uma medida de assistência financeira. Foi liberado um saque extra, é uma ação que visa proporcionar alívio financeiro em tempos de crise.

Quem pode solicitar?

Os residentes do município de São Luís do Quitunde (AL), que foram identificados pela Defesa Civil Municipal como afetados, podem solicitar o saque extra até 07/10/2023. É necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$?6.220,00.

Solicitação digital

A solicitação é realizada de forma fácil e rápida pelo aplicativo FGTS, opção Meus Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação é possível indicar uma conta da CAIXA, inclusive a Poupança Digital CAIXA Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.

Como solicitar o saque extra

Para solicitar o saque extra por calamidade, siga os passos abaixo:

Realize o download do app FGTS e insira as informações de cadastro; Vá na opção “Meus saques” e selecione “Outras situações de saque — Calamidade pública” — acesse a cidade; Encaminhe os seguintes documentos: foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade; Selecione a opção para creditar o valor em conta CAIXA, inclusive a Poupança Digital CAIXA Tem, ou outro banco e envie a solicitação; O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.

Documentação necessária



Para realizar o saque extra, é preciso apresentar a seguinte documentação:

Carteira de Identidade — também são aceitos carteira de habilitação e passaporte;

Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água ou outro documento recebido via correio, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;

Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).

Outras cidades beneficiadas

Até o momento, 44 municípios de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram habilitados com o Saque FGTS por motivo de calamidade em 2023. Confira lista completa dos munícipios contemplados aqui

Contato CAIXA

Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o site da CAIXA ou entrar em contato com a CAIXA pelo Fale Conosco 0800 726 0207.