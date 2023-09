Caixa Tem DIVULGA lista de pessoas que irão receber R$ 900 nesta quarta (27/09)

O Caixa Tem, aplicativo que dá acesso à conta social digital dos clientes da Caixa Econômica Federal, divulgou a lista de pessoas que irão receber os repasses de R$ 900 nesta quarta-feira (27/09). O pagamento está ligado a um dos maiores programas do Governo Federal, o Bolsa Família.

No entanto, para receber este valor, os brasileiros precisam se adequar às regras de participação e integrar a lista de contemplados. A seguir, confira a matéria na íntegra e fique por dentro de tudo sobre o assunto.

Quem tem direito ao pagamento de R$ 900 pelo Caixa Tem?

Em primeiro lugar, para ter direito ao pagamento de R$ 900 pelo Caixa Tem é necessário estar inscrito no Bolsa Família. O programa atende mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, gerando renda e dignidade para os brasileiros.

Para participar do programa é preciso ter renda mensal per capita (por pessoa) de até R$ 218. Ao se enquadrar nesta, que é a principal regra de participação, o inscrito já pode integrar o programa. No entanto, é importante lembrar que o valor base do repasse é de R$ 600 por família.

Nesse sentido, existem outras regras que o beneficiário deve seguir para receber o pagamento extra no aplicativo Caixa Tem. Este pagamento extra está ligado aos bônus do Bolsa Família, que garante um acréscimo na parcela, de acordo com a composição familiar dos beneficiários.

A seguir, confira quem tem direito ao acréscimo:

Gestantes recebem bônus de R$ 50;

Nutrizes recebem bônus de R$ 50;

Crianças de até 6 anos de idade recebem bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos recebem bônus de R$ 50.

Dessa maneira, as famílias que tiverem mais de um integrante com direito ao recebimento da parcela adicional, pode garantir um pagamento de R$ 900 mensais ou até mais.



Calendário de pagamentos do Bolsa Família

Os repasses do Bolsa Família referente a setembro começaram no último dia 18 e seguirão até a próxima sexta-feira (29). Os depósitos seguem o calendário oficial, que define os pagamentos segundo o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários, de modo a liberar o repasse para um novo grupo a cada dia.

Nesta quarta-feira os inscritos com NIS final 8 já poderão ter acesso ao pagamento. A seguir, confira o calendário oficial de setembro:

NIS de final 1: dia 18 de setembro;

NIS de final 2: dia 19 de setembro;

NIS de final 3: dia 20 de setembro;

NIS de final 4: dia 21 de setembro;

NIS de final 5: dia 22 de setembro;

NIS de final 6: dia 25 de setembro;

NIS de final 7: dia 26 de setembro;

NIS de final 8: dia 27 de setembro;

NIS de final 9: dia 28 de setembro;

NIS de final 0: dia 29 de setembro.

Como sacar o dinheiro do Caixa Tem?

O Caixa Tem é o aplicativo da Caixa Econômica Federal. Por meio dele, os usuários têm acesso a conta social digital, por meio da qual é possível receber pagamentos de benefícios trabalhistas e programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família.

Dessa forma, os clientes podem utilizar o aplicativo para movimentarem os valores disponíveis em suas contas. Assim, podem realizar transferências, PIX, pagamento de boletos, recarga de celular, entre outros serviços.

No entanto, o banco também oferece opções para as pessoas que desejam fazer o saque em dinheiro, de modo a receber em mãos. Para isso, é possível utilizar os seguintes canais:

Agências bancárias;

Caixas eletrônicos com o cartão do benefício;

Caixas eletrônicos sem o cartão, utilizando o código gerado no aplicativo Caixa Tem;

Lotéricas;

Correspondentes Caixa Aqui.

Passo a passo para fazer o saque sem o cartão do benefício

Fazer o saque do Bolsa Família sem o cartão do benefício é muito fácil. Para isso, o titular só precisa ter acesso ao aplicativo Caixa Tem no seu celular. Confira o passo a passo:

Primeiro, acesse o aplicativo Caixa Tem; Em seguida, clique na opção “saque sem cartão”; Depois, clique em “gerar código para saque”; Na página seguinte, escolha a opção “gerar código”; Por fim, digite a sua senha do App e clique no botão alaranjado para visualizar o código.

Com o código em mãos, o beneficiário tem o prazo de 2 horas para comparecer a um caixa eletrônico da Caixa e realizar o saque. No momento, será necessário selecionar a opção saque sem cartão.

Ademais, é importante lembrar que, após o fim do prazo, o código perderá a validade. Por isso, é recomendado gerar o código quando estiver saindo de casa ou mesmo quando já estiver no banco.