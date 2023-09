Caixa Tem LIBEROU saque HOJE (29); saiba se tem direito

Uma parcela considerável da população brasileira tem a oportunidade de usufruir de um recente resgate financeiro. O benefício possibilita a retirada de até R$ 1,3 mil por meio do app oficial da CEF (Caixa Econômica Oficial), o Caixa Tem.

O dia de hoje, sexta-feira (29) trouxe uma surpresa para milhões de brasileiros. Desta vez, os cidadãos estão diante de uma nova modalidade de saque que pode chegar a um valor superior a R$ 1,3 mil, abrangendo um grande número de indivíduos. Muitos, talvez, desconheçam essa possibilidade de resgate no Caixa Tem.

Caixa Tem libera saque e vários brasileiros têm o direito

Para compreender melhor, é importante mencionar a poupança social digital da Caixa. Ela é mais conhecida como Caixa Tem, e confirmou uma nova etapa de pagamentos destinada aos cidadãos locais. A retirada em questão está sujeita a critérios básicos estabelecidos pelo aplicativo para sua liberação, mas como mencionado, alcança milhões de pessoas.

O valor final também pode variar, mas para a maioria dos beneficiários, pode chegar a até R$ 1.320. Portanto, é fundamental verificar quais são os critérios estabelecidos pelo Caixa Tem para a liberação dos fundos e os requisitos necessários para efetuar a retirada do montante.

O Caixa Tem se tornou um dos principais aplicativos utilizados pelos brasileiros nos dias de hoje. Inicialmente desenvolvido em 2020 pela Caixa Econômica Federal, com o propósito de facilitar o pagamento das parcelas mensais do Auxílio Emergencial, o app evoluiu para oferecer diversas funcionalidades.

Hoje, ele possibilita uma ampla gama de transações, incluindo:

Concessão de crédito;

Pagamento via PIX;

Solicitação de empréstimos;

E uma das funções mais importantes, o recebimento de diversos tipos de pagamentos.

Nesta ocasião, o saque está disponível para aqueles que preenchem os seguintes critérios:



Tiveram um período de trabalho de pelo menos 30 dias em 2021, ou seja, registraram atividades com carteira assinada durante esse período;

Recebem até dois salários mínimos ;

; Possuem informações atualizadas no sistema;

Participam do programa do PIS/Pasep.

Isso ocorre porque o valor faz parte dos repasses do PIS/Pasep relativos ao ano de 2021. O montante final depende do tempo de trabalho de cada indivíduo e do salário recebido durante o ano de 2021.

Calcule o quanto se receberá de benefício

Uma das questões que costuma gerar dúvidas entre os beneficiários do PIS/Pasep é justamente o cálculo do valor do pagamento. Isso ocorre porque, como mencionado, o valor pode variar de pessoa para pessoa. Para calcular o valor que cada indivíduo tem direito a receber, é necessário seguir os seguintes passos:

Dividir R$ 1.320 por 12, representando todos os meses do ano;

Multiplicar o resultado pelo número de meses trabalhados em 2021.

Por exemplo, alguém que trabalhou por 6 meses em 2021 multiplicará o resultado da primeira divisão por 6. Agora, no momento do saque, é importante ter em mente que:

Aqueles que têm direito ao PIS, ou seja, os trabalhadores formais com registro na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), podem acessar o valor diretamente pelo aplicativo Caixa Tem ;

; Por outro lado, os beneficiários do Pasep devem efetuar o saque diretamente pelo Banco do Brasil.

Por fim, é importante destacar que o Pasep é destinado aos servidores do setor público. Portanto, a forma de acesso ao benefício varia de acordo com a natureza do vínculo empregatício de cada beneficiário.

Indenização no Caixa Tem

Aos usuários pertencentes aos beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, notícias recentes apontam mudanças significativas. Até o ano anterior, o programa era denominado Auxílio Brasil, mas houve uma substituição após reestruturação realizada pelo Governo Lula no início deste ano.

No total, o Auxílio Brasil beneficiou mais de 20 milhões de pessoas. Assim, aproximadamente 4 milhões delas agora têm a oportunidade de sacar quantias notáveis, que chegam a até 15 mil reais. Isso ocorre porque a Caixa foi condenada pela 1ª Vara Cível Federal a realizar indenizações para os cidadãos.

As indenizações são pagamentos destinados a restabelecer a dignidade daqueles afetados por irregularidades cometidas por instituições financeiras ou empresas. Os 15 mil reais que serão destinados à parte da população podem ser de extrema ajuda, especialmente para aqueles que fazem parte dos programas sociais do Governo Federal e frequentemente necessitam de mais recursos.

É importante mencionar que o pagamento de indenização está relacionado a vazamentos de dados que ocorreram durante a vigência do Auxílio Brasil. Além da Caixa, a Justiça também determinou que a União, a ANPD e a Dataprev paguem indenizações, citando violações ao Código de Defesa do Consumidor, à LGPD e ao Marco Civil da Internet. No entanto, é provável que essas instituições contestem as decisões judiciais.

Portanto, considerando que a Caixa, como a principal envolvida no caso, planeja recorrer, é possível que esses 4 milhões de brasileiros tenham que esperar um longo período para receber seus valores. Isso pode não se limitar a meses, mas talvez a anos, já que processos judiciais costumam ser burocráticos no Brasil, como é de conhecimento de muitos.

No entanto, é importante ficar atento a novos comunicados sobre esse assunto e às notificações da Caixa. Isso porque quanto mais o tempo passar, mais próximo se estará de receber a indenização. Portanto, mantenha-se informado para não perder nenhuma oportunidade de receber esses recursos quando eles estiverem disponíveis.