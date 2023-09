Caixa traz comunicado URGENTE sobre empréstimos e deixa brasileiros CHOCADOS

A Caixa Econômica Federal surpreendeu o mercado financeiro ao anunciar, nesta quarta-feira (20), uma significativa redução em suas taxas de juros. A medida foi anunciada logo após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) ter promovido um corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic.

A medida adotada pelo banco estatal visa acompanhar de perto as recentes alterações na política monetária do país e proporcionar melhores condições financeiras aos seus clientes. As mudanças entrarão em vigor já a partir desta quinta-feira (21), beneficiando aqueles que buscam financiamentos e empréstimos.

Redução de juros no empréstimo consignado

Entre as principais alterações anunciadas pela Caixa, destaca-se a redução da taxa média de juros para empréstimos consignados, que passa de 1,61% para 1,55%. Essa diminuição representa uma oportunidade para os clientes que utilizam esse tipo de crédito, uma vez que terão custos financeiros menores ao contrair empréstimos consignados.

Além disso, a instituição financeira também promoveu um alívio nas taxas de juros para micro e pequenas empresas, especificamente no que diz respeito ao capital de giro. Os juros para essa modalidade de crédito foram reduzidos em 0,22 ponto percentual, fixando-se em 0,99% ao mês. Essa medida visa estimular o crescimento e o desenvolvimento dessas empresas, contribuindo para a retomada econômica.

Benefícios ampliados para empresas

As alterações divulgadas pela Caixa Econômica Federal indicam que pequenas empresas desfrutarão de um período de pagamento estendido de até 60 meses, com uma carência de seis meses, dependendo da modalidade escolhida. Vale informar que os recursos podem ser direcionados para diversas finalidades, como aquisição de estoque, otimização do fluxo de caixa e quitação do 13º salário, atendendo a várias necessidades específicas.

A Caixa ainda informou que as médias e grandes empresas não ficarão de fora dos efeitos positivos das reduções nas taxas de juros oferecidas pelo banco. As linhas de crédito para capital de giro, tanto para investimentos quanto para atender a outras demandas empresariais, também tiveram suas taxas reduzidas.

Em suas redes sociais, Rita Serrano, presidente da instituição financeira, informou que a Caixa vem “cumprindo seu papel, impulsionando a economia e impactando positivamente a geração de empregos e o desenvolvimento social do país”.

Empréstimo consignado na Caixa Econômica Federal



O empréstimo consignado na Caixa Econômica Federal é uma modalidade de crédito em que as parcelas são descontadas diretamente do salário ou benefício previdenciário do cliente, antes mesmo de ele receber o pagamento. Essa característica torna o empréstimo consignado uma opção com taxas de juros mais baixas em comparação com outras formas de empréstimo, uma vez que oferece maior segurança para a instituição financeira.

O empréstimo consignado da Caixa é geralmente direcionado a aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos (federais, estaduais e municipais) e trabalhadores de empresas privadas conveniadas com a Caixa. O cliente interessado em obter um empréstimo consignado na Caixa deve entrar em contato com a agência bancária, realizar a solicitação e apresentar os documentos necessários, que podem incluir comprovante de renda, documentos de identificação, entre outros.

Após a análise da documentação e da margem consignável disponível, o empréstimo é aprovado ou recusado. Se aprovado, o valor é liberado na conta do cliente. Mais informações sobre a modalidade de crédito podem ser obtidas nos canais oficiais da Caixa.