Calcule seu benefício hoje mesmo

Chegar ao momento de se aposentar após uma vida inteira de trabalho é um momento muito esperado. A aposentadoria é um direito conquistado pelo trabalhador, mas para saber quando será possível usufruir desse benefício, é importante entender as regras e requisitos estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O que é a aposentadoria?

A aposentadoria é um benefício previdenciário concedido aos trabalhadores que atingem determinada idade e tempo de contribuição estabelecidos pelo INSS. A Reforma da Previdência, em 2019, trouxe novas regras de transição progressivas, visando não prejudicar os segurados que já contribuíam com o INSS antes dessa data.

Com as diversas formas de se aposentar, é comum surgirem dúvidas entre os trabalhadores se estão ou não dentro dos requisitos para solicitar a aposentadoria.

Requisitos para se aposentar

Para se aposentar, é necessário cumprir requisitos de idade e tempo de serviço. As regras de liberação da aposentadoria são atualizadas anualmente até atingir os critérios estabelecidos pela nova lei.

As principais regras de aposentadoria são:

1. Regra de Idade Progressiva

A regra de idade progressiva considera um tempo mínimo de contribuição e a idade dos segurados do INSS. Em 2023, a regra exige uma contribuição de 35 anos e 63 anos de idade para os homens, e 30 anos de contribuição e 58 anos de idade para as mulheres.



Você também pode gostar:

2. Pedágio de 50%

Essa regra se aplica aos trabalhadores que faltavam dois anos para se aposentar em 2019. Nesses casos, é necessário contribuir com 50% a mais de anos em relação à quantidade que faltava para atingir os 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para mulheres. Por exemplo, se faltavam dois anos para o trabalhador atingir os 35 anos de contribuição, ele precisará contribuir por mais um ano.

3. Pedágio de 100%

Essa regra é para aqueles que desejam se aposentar antes do prazo determinado. O funcionamento é semelhante à regra anterior, mas o segurado precisa trabalhar a mesma quantidade de anos que falta para atingir o mínimo de contribuição.

4. Regras dos pontos

Para se aposentar, é necessário atingir uma pontuação mínima com base na idade e tempo de contribuição somados. Em 2023, os homens precisam de uma pontuação mínima de 100 pontos, com 35 anos de contribuição, e as mulheres precisam de 90 pontos, com 30 anos de contribuição.

5. Idade mínima

Essa regra se aplica a quem tem pouco tempo de contribuição. Em casos como esses, é necessário ter 15 anos de contribuição, além de uma idade mínima de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres.

Para facilitar o cálculo do tempo que falta para se aposentar, você pode utilizar o Simulador de Aposentadoria do INSS. Basta preencher as informações solicitadas e obter uma estimativa do tempo que falta para usufruir do benefício.

Expectativas em relação à aposentadoria

Uma pesquisa realizada pelo planejador financeiro Eduardo Forestieri revelou as expectativas das pessoas em relação à aposentadoria. Atualmente, grande parte dos brasileiros tem a intenção de obter uma aposentadoria oriunda da previdência pública, com 44% dos trabalhadores planejando contar com a aposentadoria do INSS.

No entanto, a pesquisa também mostrou outras alternativas consideradas pelos trabalhadores. Cerca de 19% acredita que seguirá trabalhando para se manter após a aposentadoria, enquanto 9% planejam contar com aplicações financeiras. Além disso, 4% optam por uma aposentadoria privada, 3% confiam no aluguel como fonte de renda, 1% espera contar com a ajuda dos filhos ou da família e 1% conta com as economias que possui.

É interessante observar que 16% das pessoas não têm uma estratégia definida para se manter na velhice, sendo que esse percentual se eleva para 24% entre as classes D e E, 15% na classe C e 9% nas classes A e B.

Entre aqueles que têm a intenção de viver do INSS, o percentual cresce entre as classes D e E, com 50% das pessoas planejando viver dessa maneira. Na classe C, a quantidade é de 44%, enquanto nas classes A e B, 35% desejam viver do INSS.

Essas informações são importantes para entender as expectativas da população em relação à aposentadoria e planejar de forma adequada o futuro financeiro.

Ademais, a aposentadoria é um momento esperado por muitos trabalhadores, mas para saber quando será possível usufruir desse benefício, é necessário entender as regras e requisitos estabelecidos pelo INSS. As diversas formas de se aposentar podem gerar dúvidas, por isso é fundamental buscar informações claras e atualizadas sobre o assunto.

Utilizar um simulador de aposentadoria pode ser uma ferramenta útil para calcular o tempo que falta para se aposentar e se planejar financeiramente. Além disso, é importante considerar outras alternativas de renda e investimentos para garantir uma aposentadoria tranquila e segura.

Lembre-se de buscar orientação especializada e se informar sobre as mudanças nas regras da Previdência, pois elas podem impactar diretamente o seu planejamento para a aposentadoria.

Aproveite o simulador de aposentadoria e comece a planejar o seu futuro financeiro hoje mesmo. Afinal, a aposentadoria é um direito conquistado e merece ser desfrutado com tranquilidade e segurança.

VEJA TAMBÉM: Estes NIS serão cortados do Bolsa Família de Setembro. Confira