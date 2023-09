Calendário de setembro tem datas de pagamento atualizadas

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que busca combater a pobreza e a desigualdade, oferecendo assistência financeira para famílias em situação de vulnerabilidade. Composto por seis benefícios diferentes, o programa visa garantir a segurança alimentar, o acesso à saúde e a promoção da educação.

Neste guia completo, vamos explorar em detalhes cada um desses benefícios, as condições para se tornar um beneficiário e as datas de pagamento atualizadas.

Benefícios do Bolsa Família

1. Benefício de Renda de Cidadania (BRC)

O Benefício de Renda de Cidadania é o valor per capita pago a cada pessoa da família. Atualmente, o valor é de R$ 142 por beneficiário. Esse benefício representa uma importante fonte de renda para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

2. Benefício Complementar (BCO)

O Benefício Complementar é um valor adicional pago para as famílias cuja soma dos benefícios não atinge R$ 600. Esse benefício garante que cada família receba, no mínimo, o valor de R$ 600, proporcionando um suporte financeiro mais adequado para suprir as necessidades básicas.

3. Benefício Primeira Infância (BPI)

O Benefício Primeira Infância é um extra de R$ 150 pago por cada criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício tem como objetivo promover o desenvolvimento saudável das crianças nessa faixa etária, investindo em sua alimentação e bem-estar.



4. Benefício Variável Familiar (BVF)

O Benefício Variável Familiar é um adicional de R$ 50 destinado a gestantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos. Essa medida visa apoiar as famílias nessa fase específica da vida, garantindo recursos para suprir as necessidades adicionais que surgem nesse período.

5. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)

O Benefício Variável Familiar Nutriz é um extra de R$ 50 pago a cada membro da família que tenha até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo promover a saúde e a nutrição das crianças desde os primeiros meses de vida, incentivando o acompanhamento nutricional adequado.

6. Benefício Extraordinário de Transição (BET)

O Benefício Extraordinário de Transição é um benefício válido para casos específicos, garantindo que ninguém receba menos do que recebia no programa anterior, o Auxílio Brasil. Esse benefício será pago até maio de 2025, oferecendo um suporte financeiro temporário para aqueles que necessitam.

Condições para Receber o Bolsa Família

Para se tornar um beneficiário do Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas condições nas áreas de saúde e educação. Essas condições são estabelecidas para garantir que o programa alcance seu objetivo de promover o desenvolvimento integral das famílias em situação de vulnerabilidade. As principais condições são:

Frequência escolar: É exigida a frequência escolar mínima de crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos. Ao matricular a criança na escola, é necessário informar que a família é beneficiária do Bolsa Família. Acompanhamento pré-natal: Para as gestantes, é necessário realizar o acompanhamento pré-natal, buscando garantir a saúde da mãe e do bebê durante a gestação. Acompanhamento nutricional: É obrigatório o acompanhamento do peso e altura das crianças até sete anos. Esse acompanhamento visa identificar possíveis problemas de saúde e promover a nutrição adequada. Vacinação: As famílias devem acompanhar o calendário nacional de vacinação, garantindo que as crianças estejam com a imunização em dia.

Datas de Pagamento do Bolsa Família

As datas de pagamento do Bolsa Família são determinadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar. Confira abaixo as datas atualizadas para o mês de setembro:

Último dígito do NIS Data de pagamento 1 17/09/2022 2 20/09/2022 3 21/09/2022 4 22/09/2022 5 23/09/2022 6 24/09/2022 7 27/09/2022 8 28/09/2022 9 29/09/2022 0 30/09/2022

É importante ressaltar que essas datas são válidas para o mês de setembro e podem estar sujeitas a alterações. É recomendado sempre verificar o calendário atualizado disponibilizado pelo governo.

Ademais, o Bolsa Família é um programa essencial para combater a pobreza e a desigualdade no Brasil. Através de seus diferentes benefícios, o programa oferece um suporte financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo a segurança alimentar, acesso à saúde e a promoção da educação.

É fundamental que as famílias cumpram as condições estabelecidas para se tornarem beneficiárias e acompanhem as datas de pagamento para garantir o recebimento dos benefícios.