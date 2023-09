Calendário de setembro tem datas de pagamento da aposentadoria conhecidas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por garantir a seguridade social dos trabalhadores brasileiros. Além de oferecer diferentes modalidades de aposentadoria, o INSS também disponibiliza benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salário família e maternidade, pecúlio e seguro-defeso.

Neste artigo, vamos apresentar o calendário de pagamento do INSS no mês de outubro, bem como informar sobre a possibilidade de consultar o extrato do INSS por meio do aplicativo e do site Meu INSS.

Calendário de Pagamento do INSS em Outubro

O calendário de pagamento do INSS é estabelecido de acordo com o último número do benefício do segurado, excluindo-se o dígito verificador. Confira abaixo as datas de pagamento para os beneficiários com renda acima de 1 salário mínimo:

Final do Benefício Data de Pagamento 1 e 6 2 de outubro 2 e 7 3 de outubro 3 e 8 4 de outubro 4 e 9 5 de outubro 5 e 0 6 de outubro

É importante ressaltar que essas datas são válidas apenas para os beneficiários que recebem acima de 1 salário mínimo. Para os segurados que recebem até 1 salário mínimo, o calendário de pagamento segue um cronograma diferente.

Consulta ao Extrato do INSS

Para consultar o extrato do INSS, o segurado pode utilizar o aplicativo do INSS ou acessar o site Meu INSS. Ambas as opções exigem login com a conta Gov.br, que é o login único para os serviços digitais do governo federal.

Tanto no aplicativo quanto no site, o segurado terá acesso a informações importantes, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a receber no próximo calendário, as datas de pagamento, além de poder agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.



Benefícios do INSS

O INSS oferece uma variedade de benefícios para atender às necessidades dos segurados. Entre as modalidades de aposentadoria estão a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial.

Além das aposentadorias, o INSS também disponibiliza benefícios como o auxílio-doença, que é concedido aos segurados que estejam temporariamente incapazes de trabalhar devido a alguma doença ou acidente. O auxílio-reclusão é voltado para os dependentes de segurados que estão presos em regime fechado.

As pensões são benefícios destinados aos dependentes de segurados que faleceram. O salário-família é concedido aos segurados de baixa renda que tenham filhos menores de 14 anos. Já o salário-maternidade é destinado às seguradas que dão à luz ou adotam uma criança.

Outros benefícios oferecidos pelo INSS incluem o pecúlio, que é um valor pago aos dependentes em caso de falecimento do segurado, e o seguro-defeso, que é um benefício destinado aos pescadores artesanais durante o período de defeso, quando a pesca é proibida.

Ademais, o INSS desempenha um papel fundamental na garantia da seguridade social dos trabalhadores brasileiros. O calendário de pagamento do INSS em outubro permite aos beneficiários se programarem financeiramente, enquanto a consulta ao extrato do INSS por meio do aplicativo e do site Meu INSS oferece informações essenciais sobre os benefícios recebidos.