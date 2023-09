Calvin Ridley marca o retorno da proibição do jogo com um touchdown sensacional para os Jaguars

TO Jacksonville Jaguars começou sua temporada de 2023 com uma vitória sobre o Indianapolis Colts, e um momento particular trouxe uma alegria única para a multidão em Jacksonville.

Calvin Ridley voltou a campo depois de perder 686 dias de futebol como resultado de sua proibição de uma temporada por violar as regras de jogo, bem como de alguns problemas de saúde mental.

Já faz muito tempo Ridley foi capaz de mostrar seus talentos futebolísticos, mas surpreendeu a multidão ao receber um passe para touchdown no primeiro quarto.

O momento trouxe muita alegria nas arquibancadas, com o time trocando pelo recebedor do Falcões de Atlantaapesar de saber que seria banido em 2022.

Trevor Lawrence tem uma arma séria em Ridley

Se o touchdown na primeira semana provou alguma coisa, foi que Ridley ainda consegue pegar uma bola de futebol, e é exatamente por isso que os Jags o recrutaram.

Em uma situação difícil por não terem uma escolha de alto draft, os Jags foram forçados a olhar para o mercado comercial para fornecer Lourenço com ajuda.

Jacksonville precisava melhorar no ataque e se Ridley pode ficar em campo, Lourenço tem uma meta regular a ser alcançada.

Foi apenas a segunda viagem do dia em que os Jags enfrentavam uma situação difícil de 3º e 7º, mas Lourenço assumiu o comando e se livrou da pressão, antes de disparar para um campo aberto Ridley na zona final.