CÂMARA anuncia CONCURSO PÚBLICO com salários de até R$ 9,2 MIL: Inscreva-se!

A Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, localizada a 140 quilômetros de Campo Grande, está com inscrições abertas para seu concurso público. Com salários que variam de R$ 3.450 a R$ 9.200, o certame oferece oportunidades em diversas áreas, contemplando um total de 13 vagas.

Interessados em ingressar no serviço público têm até o dia 24 de setembro para realizar suas inscrições exclusivamente pela internet, no site da Fundação Fafipa.

Oportunidades disponíveis

O concurso da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste apresenta vagas para diferentes cargos, abrangendo áreas como administração, comunicação, finanças, recursos humanos, legislação e tecnologia da informação. Confira a seguir as vagas ofertadas:

Nível médio/técnico

Assistente Administrativo I

Assistente Administrativo II

Técnico Administrativo

Técnico em Informática

Nível superior

Analista Administrativo

Assessor de Comunicação

Analista Financeiro

Analista de Recursos Humanos

Analista Legislativo

Contador

Controlador Interno

Procurador Jurídico

Processo de inscrição



Você também pode gostar:

As inscrições para o concurso público devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site da Fundação Fafipa, até o dia 24 de setembro. É importante ressaltar que é necessário o pagamento de uma taxa de participação, cujo valor varia entre R$ 90 e R$ 150, dependendo do nível de escolaridade exigido para cada cargo.

Prova objetiva

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 22 de outubro. Essa etapa do concurso é de caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por questões de múltipla escolha que abrangem conhecimentos específicos de cada área, além de língua portuguesa, raciocínio lógico e legislação. Os candidatos devem se preparar adequadamente, revisando os conteúdos relacionados ao cargo para o qual estão concorrendo.

Edital do concurso

Para obter todas as informações necessárias sobre o concurso público da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, é imprescindível consultar o edital oficial. O documento contém detalhes sobre as vagas, requisitos, conteúdo programático, cronograma, critérios de avaliação, entre outras informações relevantes. O edital pode ser acessado aqui.

Preparação para o concurso

Para se destacar no concurso da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, é fundamental uma preparação adequada. Além de estudar os conteúdos relacionados ao cargo pretendido, é importante buscar materiais de estudo atualizados e realizar simulados para se familiarizar com o estilo das questões.

Outra dica importante é organizar um cronograma de estudos, distribuindo as disciplinas de forma equilibrada ao longo da semana. Dessa forma, é possível garantir uma preparação mais eficiente e evitar sobrecargas.

Benefícios de ingressar no serviço público

Ingressar no serviço público através do concurso da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste traz diversos benefícios. Além dos salários atrativos, os servidores têm estabilidade profissional, ou seja, não correm o risco de serem demitidos sem justa causa. Além disso, contam com benefícios como plano de saúde, vale-alimentação, auxílio-transporte, entre outros.

Ademais, o concurso público da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste é uma oportunidade imperdível para aqueles que desejam ingressar no serviço público e buscar uma carreira estável e bem remunerada. Com diversas vagas disponíveis, abrangendo diferentes áreas, o certame oferece uma chance única para profissionais qualificados.

Não perca a oportunidade de se inscrever e participar desse concurso público. Aproveite para conferir o edital completo e iniciar sua preparação o quanto antes.

Atribuições

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I: Executar tarefas de recepção, atendimento ao público interno e externo e organização de agenda, mantendo-as atualizadas; atender ao telefone; executar serviços de cadastro, fichário, arquivo e digitação; tirar fotocópias; receber correspondências e registrar processos e documentos; entre outras atividades

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II: Executar tarefas de recepção, atendimento ao público interno e externo e organização de agenda, mantendo-as atualizadas; atender ao telefone; executar serviços de cadastro, fichário, arquivo e digitação; tirar fotocópias; receber correspondências e registrar processos e documentos; realizar serviços externos como: entrega de correspondências, correios, bancos e demais serviços relacionados à Câmara; entre outras atividades.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO: Executar serviços administrativos especializados nas áreas de recursos humanos, compras e licitações, patrimônio, almoxarifado, arquivo, financeiro e orçamentário; classificar, autuar, protocolizar e controlar a tramitação e distribuição de processos e documentos; fazer acompanhamento e registro de contrato; fazer levantamentos estatísticos; executar serviços técnicos administrativos voltados para o cumprimento das finalidades da Câmara Municipal; entre outras atividades.

As demais atribuições podem ser conferidas no edital completo.