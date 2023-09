Camille Kostek, namorada de Rob Gronkowski, rouba a cena no evento Victoria’s Secret Fashion

Camille Kostek não é apenas conhecido como Rob Gronkowskié namorada, mas também é uma talentosa atriz, modelo e apresentadora. Nascida em Connecticut, Kostek deixou sua marca na indústria do entretenimento com participações notáveis ​​em filmes como Colegas de classe e como apresentador da NBC Dançando comigo mesmo. No entanto, foi sua carreira de modelo que a catapultou para a fama, principalmente quando ela apareceu na capa da Esportes ilustradosEdição de maiôs de 2019.

Além de suas conquistas profissionais, Kostek também mostrou seus talentos no tapete vermelho. Recentemente, ela participou segredo de Victoriaevento de moda durante Semana da Moda de Nova York. Ostentando um vestido bodycon deslumbrante com recortes frontais ousados ​​​​e detalhes finos de diamantes, Kostek impressionou tanto os participantes quanto os fãs. Ela compartilhou sua experiência no tapete rosa por meio de histórias no Instagram, dando a seus seguidores um vislumbre do evento glamoroso.

O envolvimento de Kostek com segredo de Victoria não é surpreendente, considerando seu status como ex-anjo da Victoria’s Secret. Ao lado de outros ex-anjos, ela participou do evento realizado no Hammerstein Ballroom, em Nova York. Este evento permitiu Cubos para se reconectar com suas colegas modelos e mostrar sua influência contínua na indústria da moda.

O relacionamento de Kostek com Gronkowski tem sido um tema de interesse para muitos fãs. O casal se conheceu em um evento beneficente em 2013, quando Gronkowski jogava pelo Patriotas da Nova Inglaterra e Kostek era líder de torcida do time. Eles tornaram público seu relacionamento em setembro de 2015 e são inseparáveis ​​​​desde então.

Ela tem apoiado muito Gronk

Em tudo isso, Kostek tem sido um parceiro de apoio a Gronkowski, independentemente do time em que joga. Seu apoio inabalável e amor por ele têm sido evidentes durante todo o relacionamento.

Para concluir, Camille Kostek não é apenas namorada de um jogador de futebol; ela é uma pessoa multi-talentosa que se destacou nas indústrias do entretenimento e da moda. Desde sua atuação e apresentação até sua carreira de modelo de sucesso, Kostek continua a brilhar dentro e fora do tapete vermelho. Sua dedicação às causas de saúde mental e positividade corporal exemplificam ainda mais sua influência e impacto além de seu relacionamento com Gronkowski. À medida que ela continua a perseguir suas paixões, o poder estelar de Kostek só continua a crescer.