Caminhos para a vitória: Há algo que Sean Strickland possa fazer para perturbar Israel Adesanya no UFC 293?

O UFC 293 acontece neste sábado, na Qudos Bank Arena, em Sydney, e tem como atração principal a luta pelo título dos médios entre Israel Adesanya e Sean Strickland. Não é o confronto mais desejado para Adesanya, mas com o UFC precisando preencher espaço no card, é o que nos foi dado. Será que Strickland conseguirá uma das maiores surpresas da memória recente ou Adesanya começará seu segundo reinado de título de forma dominante? Vamos discutir.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Israel Adesanya no UFC 293

Adesanya é o segundo maior peso médio de todos os tempos, atrás apenas de Anderson Silva. Mesmo depois de perder o título para Alex Pereira no ano passado, “The Last Stylebender” se recuperou ao nocautear Pereira em abril, exorcizando seus demônios e se reafirmando como o melhor atacante do MMA. E essa é uma boa receita para enfrentar Strickland.

Adesanya é um ex-destaque do kickboxing que se transferiu lindamente para o MMA, construindo um forte jogo de wrestling defensivo para complementar seu conjunto de habilidades primárias, e correndo o risco de parecer simplista demais, isso é tudo que Adesanya precisa neste confronto. Adesanya é alto e esguio, com pés experientes e um poço profundo de opções que Strickland não possui. Ele pode lutar no contra-ataque ou fora da liderança, pode armar armadilhas e jogar com alcance, e simplesmente abrir oportunidades de gol com suas fintas. Resumindo, Adesanya pode fazer quase tudo em pé e pode misturar tudo isso em uma mistura de eficiência ofensiva e defensiva contra a qual Strickland terá dificuldade para competir.

Indo para esta luta, suspeito que o plano de jogo de Adesanya será bastante simples: manter a luta à distância e atirar em Strickland com chutes e contra-ataques quando ele se tornar muito agressivo. O jogo de Strickland é bastante reduzido e ele luta muito com adversários que chutam. Adesanya é um excelente chutador e quase certamente usará isso para marcar pontos e levar Strickland a um estilo mais agressivo, abrindo oportunidades de contra-ataque.

As fintas são a outra arma na qual Adesanya provavelmente se apoiará fortemente. Adesanya sempre foi um grande especialista em fintas e Strickland mostrou uma propensão a mordê-las, às vezes com força. Se Adesanya puder começar a abrir Strickland com fintas, não demorará muito para que ele acerte um grande gancho de esquerda ou chute na cabeça para o qual Strickland não está preparado.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Sean Strickland no UFC 293

Hum, um milagre? Sério, quando seu próprio treinador admite que esta é uma combinação estilística ruim para você, você sabe que é difícil. Adesanya pode não ser um adversário tão ruim para Strickland quanto Pereira foi (o poder de Pereira é o que faz a diferença aqui), ele ainda é muito, muito ruim para Strickland, e pelo menos com Pereira houve a ideia de tirar vantagem de seu jogo de chão. Isso não é tão realista aqui. Strickland simplesmente não tem ferramentas suficientes para gerar ofensa de forma consistente neste caso e, quando o faz, sua ofensa é cumulativa, não imediata. Então o que ele faz?

Bem, para começar, o técnico do Strickland, Eric Nicksick, nos deu algumas dicas sobre o plano: “O que adoro no Sean é sua durabilidade e resistência. Sua habilidade de entrar naqueles rounds mais profundos e realmente arrastar os caras e tornar a luta dura e transformar a luta em seu estilo de luta, onde fica feio.” Esse é o melhor plano que posso ver para Strickland também. Kelvin Gastelum colocou Adesanya no inferno por ser duro como um sapato e permanecer na cara dele. Strickland não tem o mesmo nível de durabilidade, mas ele pode replicar parte do plano de jogo e dar suas próprias reviravoltas para talvez encontrar algum sucesso.

As duas coisas principais que eu sugeriria para Strickland nesta luta é dobrar o golpe e se comprometer com o trabalho corporal. Strickland tem que se adiantar para marcar e, embora isso o leve diretamente para a linha de fogo, ele também é um alvo fácil, à distância. Entrar atrás de um jab dobrado e triplicado pode compensar o timing de Adesanya e permitir que Strickland dite mais trocas em vez de colocar o queixo em uma bandeja para contra-ataques.

O trabalho corporal contribui para os pontos fortes de Strickland. Por um lado, a defesa de cabeça de Adesanya é excepcional e Strickland não é um perfurador de um só golpe. Por outro lado, Adesanya pode lutar cinco rounds confortavelmente, mas Strickland parece ter o melhor cardio, então marcar o corpo repetidamente deve desacelerar Adesanya nos rounds posteriores. Se Adesanya começar a desaparecer, seu trabalho de pés fica mais lento, o que o torna mais fácil de acertar e pode permitir que Strickland comece a criar um ataque real.

Fatores X

Anarquia?

Todos os fatores dessa luta parecem óbvios no papel, mas a única coisa que você nunca consegue explicar no MMA são os deuses e sua predileção pela entropia. Depois que Adesanya recuperou o título dos médios, a divisão parecia estar paralisada novamente, com Izzy tendo eliminado a divisão funcionalmente. Então Dricus du Plessis – um homem por quem Adesanya tem animosidade genuína – perturbou Robert Whittaker e se tornou o candidato número 1 inquestionável, e em vez de conseguir essa luta, temos Sean Strickland em cima da hora em uma luta que até o UFC assume. será uma vitrine para o campeão. Não seria a coisa mais MMA do mundo para Strickland virar esse carrinho de maçã e lançar um pouco de caos na mistura?

Predição

Por mais divertido que fosse para Strickland se tornar campeão do UFC de alguma forma (e cara, seria engraçado), parece quase impossível que isso realmente aconteça. Esta não seria a maior surpresa de todos os tempos (Matt Serra sobre Georges St-Pierre detém esse título para todo o sempre), mas estaria lá em cima. Adesanya simplesmente tem muitas ferramentas e é bom demais para Strickland fazer outra coisa além de sangrar nele.

Israel Adesanya derrotou. Sean Strickland por nocaute técnico (socos) – 1:25, Round 3.