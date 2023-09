Campanha Registro Para Todos viabiliza emissão gratuita de documentos em Penedo

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) realizará em Penedo a segunda edição da campanha Registro Para Todos, disponibilizando a emissão gratuita de documentos nos dias 10 e 11 de outubro.

De acordo com o TJ Alagoas, será possível emitir a segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, além da carteira de identidade (RG), CPF e carteira de trabalho (CTPS).

A campanha Registro Para Todos será ofertada para a população de Penedo e mais 4 municípios no ginásio Padre Manoel Vieira, localizado ao lado da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto, no bairro Castro Alves, a partir das 8 horas.

Durante o mutirão de cidadania, também serão ofertados serviços que estão disponíveis na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (atendimento no CadÚnico/Bolsa Família) e nos postos de saúde (cadastro e emissão do cartão SUS).

Os documentos serão emitidos gratuitamente para todas as idades, inclusive para adultos que ainda não têm o registro, segundo o Tribunal de Justiça de Alagoas.

Registro Para Todos

A campanha Registro Para Todos tem o intuito de ofertar cidadania aos alagoanos que estão em situação de vulnerabilidade social, sendo realizada em parceria com os cartórios extrajudiciais com atribuição de registro civil de pessoas naturais de Penedo, Coruripe, Igreja Nova, Porto Real do Colégio e Feliz Deserto.

SECOM PMP com Assessoria TJ Alagoas