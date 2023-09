Campo Real encerra inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário Campo Real é uma instituição de ensino superior privada com diversas unidades no estado do Paraná.

A instituição oferece diversos cursos de graduação, mas um de seus maiores destaques é o curso de Medicina, disputado por candidatos.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina do Campo Real estão abertas, mas todos os candidatos deverão se inscrever até esta quinta-feira, dia 14 de setembro.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo sobre sobre o Vestibular de Medicina do Centro Universitário Campo Real. Confira!

Vestibular de Medicina Campo Real 2024: período de inscrições termina nesta quinta (14)

Conforme indicado no cronograma oficial do processo seletivo, o período de inscrições para a edição 2024 do Vestibular de Medicina do Centro Universitário Campo Real termina às 14h desta quinta-feira, dia 14 de setembro.

As inscrições poderão ser realizadas somente de forma virtual por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do vestibular. O Vestibular do Campo Real está sendo organizado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

No momento da inscrição, o candidato deverá indicar um local de prova para realização do exame. Existem duas opções: Curitiba e Guarapuava. Além disso, os participantes que precisarem de atendimento especial durante as provas deverão enviar a solicitação de acordo com a própria necessidade durante o ato de inscrição no processo seletivo.

Ainda está com alguma dúvida sobre os procedimentos de inscrição? Então acesse o edital do vestibular para mais informações.



Vestibular de Medicina Campo Real 2024: taxa de inscrição

Os estudantes deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00 para participar do Vestibular de Medicina do Campo Real.

O pagamento poderá ser efetuado somente via boleto bancário até15 de setembro, um dia após o fim do período de inscrições. Porém, o boleto poderá ser gerado até esta quinta-feira, dia 14 de setembro.

Vestibular de Medicina Campo Real 2024: prova presencial

O Vestibular de Medicina do Campo Real prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos. O exame será realizado no dia 29 de outubro, das 14h às 18h30.

A prova do vestibular será formada por uma seção discursiva e por outra objetiva. A prova objetiva será composta pelo total de 60 questões de múltipla escolha distribuídas da seguinte maneira:

10 questões de Biologia;

06 questões de Física;

05 questões de Geografia;

05 questões de História;

08 questões de Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol);

08 questões de Língua Portuguesa;

05 questões de Literatura Brasileira;

07 questões de Matemática;

06 questões de Química.

Por outro lado, a prova discursiva será composta por uma proposta de redação e os candidatos deverão redigir um texto usando a norma culta da língua portuguesa.

A nota final dos candidatos na prova será calculada com base na somatória da pontuação obtida na prova objetiva e discursiva. A nota máxima será de 400 pontos.

É importante destacar que terão a prova discursiva corrigida somente os 250 candidatos melhores classificados na prova objetiva.

Vestibular de Medicina Campo Real 2024: oferta de vagas

Através do Vestibular 2024, o Centro Universitário Campo Real está oferecendo 46 vagas para o curso de Medicina. O curso será ministrado na cidade de Guarapuava, Paraná.

Todos os estudantes aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Campo Real 2024: gabarito e resultados

Conforme presente no cronograma do processo seletivo, o gabarito definitivo da prova objetiva será liberada no dia 17 de novembro.

O resultado final do Vestibular de Medicina do Campo Real será divulgado no dia 15 de dezembro de 2023 e os candidatos deverão realizar matrícula na instituição entre os dias 18 e 22 do mesmo mês.