Canadá elimina a atual campeã Espanha da Copa do Mundo da Fiba

Canada e Espanha jogou um Copa do Mundo da Fiba clássico no domingo, com os norte-americanos derrotando os atuais campeões por 88-85.

Esses resultados significam Espanha são eliminados, quatro anos depois do triunfo neste mesmo torneio.

Também significa que Canadá se classificou para o torneio de basquete no Jogos Olímpicos de 2024 em Paris.

Shai Gilgeous-Alexander foi o herói para Canadá na partida em Jacarta, marcando 30 pontos.

Um jogo de ida e volta entre Espanha e Canadá

Foi um grande jogo do início ao fim, com o placar empatado em 21 a 21 no final do primeiro quarto antes Espanha arrancou no segundo tempo para liderar por 48-38 no intervalo graças a uma mistura de energia e concentração.

Canadáporém, saiu com mais energia no segundo tempo, e Espanha sofreu com problemas de construção e também teve problemas graves, entrando no bônus muito cedo.

Até fez o treinador Sergio Scariolo desesperado, recebendo uma técnica após uma falta mais que questionável sobre Willy Hernangomez.

ANJO RIVERO

Embora Espanha manteve uma vantagem de 12 pontos em um ponto, Canadá voltou no quarto trimestre graças a Gilgeous-Alexandre e segui em frente.

Uma cesta de três pontos muito tardia de Santiago Aldama trouxe Espanha de volta para um com quatro segundos restantes, mas Gilgeous-Alexandre não cometeu nenhum erro na linha de lance livre após sofrer falta.

Na última posse, Alex Abrines estava a centímetros de uma glória desesperada. Ele jogou a bola correndo e o aro cuspiu. Isso selado Espanhao destino de, o que significa que haverá um novo campeão mundial em 2023.

Quanto a Canadáeles estão nas quartas de final e lá enfrentarão o Eslovênia de Luka Doncic.