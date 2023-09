Candidato à Virginia House postou vídeos pornográficos por dinheiro antes de concorrer

Uma mulher concorrendo a uma cobiçada vaga na Virginia House tem um show paralelo por $$$ – ela postou clipes picantes online … com a ajuda de seu marido.

40 anos Susana Gibson – um democrata concorrendo para representar o Distrito 57 em Richmond – postou vários vídeos em uma plataforma chamada Chaturbate… que hospeda usuários que desejam se masturbar enquanto conversam com outras pessoas online.

De acordo com WaPo e NYPGibson foi bastante ativo no Chaturbate no ano passado… com pelo menos uma dúzia de transmissões ao vivo – a maioria das quais foram arquivadas e visualizadas pelos meios de comunicação – apresentando ela e seu cônjuge realizando atos sexuais um com o outro enquanto estavam diante das câmeras.

Ao longo das transmissões, Gibson teria pedido consistentemente às pessoas que estavam assistindo para continuarem a doar para sua conta por meio de tokens digitais – que ela poderia ganhar dinheiro.

Aparentemente, ela era muito popular lá antes de setembro de 2022 – quando sua atividade no Chaturbate parece ter desaparecido – com quase 6.000 seguidores. Vale ressaltar que alguns desses vídeos parecem ter sido arquivados depois que ela declarou oficialmente sua candidatura no ano passado.

É claro que esta descoberta está a causar alvoroço – especialmente entre os seus rivais republicanos. Em resposta, Gibson chamou a divulgação de seu material de uma invasão ilegal de sua privacidade.

Ela diz: “Isso não vai me intimidar e não vai me silenciar. Meus oponentes políticos e seus aliados republicanos provaram que estão dispostos a cometer um crime sexual para atacar a mim e à minha família, porque não há limite que eles não farão. cruzar para silenciar as mulheres quando elas falam.”