Canelo Alvarez responde a pessoas que pensam que ele está um passo à frente da luta de Charlo

Canelo Álvareza poucos dias de uma luta histórica de boxe contra um dos melhores lutadores do mundo, tem uma mensagem para quem pensa que ele está em declínio… ele está AINDA o homem mais malvado do mundo e Jermell Charlovamos descobrir no sábado em Las Vegas!

Como você sabe (ei, é um grande evento!), Alvarez, de 33 anos, enfrentará Charlo, de 33 anos, no PPV da hora do show – colocando dois dos melhores do mundo um contra o outro – em uma disputa histórica, e TMZ Esportes está no terreno em Sin City.

Veja, é a primeira vez na era dos quatro cinturões que dois campeões mundiais indiscutíveis entrarão no ringue juntos e se enfrentarão.



Para sua informação, Canelo é o campeão dos super-médios (168 libras) … a categoria de peso onde a luta vai acontecer. Jermell, embora mais alto e com maior alcance, normalmente luta no peso mais leve, peso médio júnior (154 libras), onde é o GOAT ativo

Ambas as estrelas detêm os cinturões WBO, IBF, WBA e WBC em suas respectivas divisões.

É claro que Alvarez – a maior estrela do esporte e um dos atletas mais famosos do planeta – é profissional há quase duas décadas, e algumas pessoas chegaram a sugerir que ele perdeu um passo.

Perguntamos a Canelo o que ele diria a esses detratores.

“Sinto-me revigorado. Sinto-me no meu melhor”, Alvarez nos disse sem hesitação antes de revelar que realmente lutou contra a lesão John Ryder em maio.

“Tive uma pequena lesão na mão [that was] me atrasando um pouco, mas você verá no sábado à noite”, disse Canelo.

Se Alvarez vencer, como ele claramente acredita que será, ele se tornará o primeiro lutador da era dos quatro cinturões a defender com sucesso as cintas três vezes consecutivas.

Mas Canelo não é o único com alguma pele no jogo. Se Charlo conseguir vencer subindo duas divisões, ele se juntará a um grupo de caras bastante lendários… Açúcar Ray Leonard, Thomas Hearns dar Roy Jones Jr..

Que tal isso para companhia?! 😅

Álvarez vs. Charlo é apenas a última luta massiva deste ano – tudo entregue pela Showtime Boxing – juntando-se a superlutas como Gervonta “Tank” Davis vs. Ryan Garcia dar Terence Crawford vs. Errol Spence.

Há exatamente três dias até que os campeões superstar – chegando com oito cinturões e 94 vitórias combinadas – se enfrentem no círculo quadrado com a história em jogo.