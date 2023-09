Canelo Alvarez x Jermell Charlo horário de início, programação de TV, caminhadas no ringue

Horário de início de Canelo Alvarez x Jermell Charlo, programação de TV e caminhadas no ringue para o card da luta Canelo x Charlo na T-Mobile Arena em Las Vegas na noite de sábado.

Este post ajudará a explicar o card da luta Alvarez x Charlo e em que momento os headliners devem fazer suas caminhadas no ringue.

O evento contará com um card de 13 lutas encabeçado pelo confronto de grande sucesso Canelo Alvarez x Jermell Charlo no pay-per-view da FITE TV. Espera-se que as caminhadas no anel Canelo x Charlo ocorram aproximadamente por volta das 23h15 horário do leste dos EUA.

As preliminares de Canelo x Charlo começam às 17h30 horário do leste dos EUA. A programação para esta parte do cartão está abaixo:

Frank Sanchez x Scott Alexander

Oleksandr Gvozdyk vs. Isaac Rodrigues

Terrell Gausha x KeAndrae Leatherwood

Gabriel Valenzuela x Yeis Gabriel Solano

Curmel Morton vs. Ezequiel Flores

Justin Viloria vs. Angel Barreira

Bek Nurmaganbet vs. Abimbola Osundairo

Abilkhan Amankul vs. Josué James

O cartão então segue para o pay-per-view da FITE TV às 20h, horário do leste dos EUA. Canelo Alvarez defenderá seu título indiscutível dos super-médios contra o indiscutível campeão dos médios leves Jermell Charlo. A programação para esta parte do cartão é a seguinte:

Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo

Jesus Ramos x Erickson Lubin

Yordenis Ugas vs. Mário Barrios

Elias Garcia vs. Armando Resendiz