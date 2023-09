Canelo Alvarez x Jermell Charlo transmissão ao vivo online

A transmissão ao vivo online de Canelo Alvarez x Jeremell Charlo apresenta a ação de um dos maiores eventos de boxe do ano na T-Mobile Arena em Las Vegas na noite de sábado.

As preliminares de Canelo x Charlo começarão às 17h30 horário do leste dos EUA, e a parte deste card é a seguinte:

Frank Sanchez x Scott Alexander

Oleksandr Gvozdyk vs. Isaac Rodrigues

Terrell Gausha x KeAndrae Leatherwood

Gabriel Valenzuela x Yeis Gabriel Solano

Curmel Morton vs. Ezequiel Flores

Justin Viloria vs. Angel Barreira

Bek Nurmaganbet vs. Abimbola Osundairo

Abilkhan Amankul vs. Josué James

Na luta principal, Canelo Alvarez colocará em jogo seu indiscutível título dos super-médios contra o indiscutível peso médio leve Jermell Charlo no primeiro encontro entre dois campeões indiscutíveis da história do boxe masculino. O cartão pay-per-view Alvarez vs. Charlo começará às 20h ET na FITE TV.

Essa parte do cartão é a seguinte:

Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo

Jesus Ramos x Erickson Lubin

Yordenis Ugas vs. Mário Barrios

Elias Garcia vs. Armando Resendiz