Cardi B adora a transmissão ao vivo de 24 horas do Offset, ‘I See Everything You’re Doing’

Offset estava no meio de sua corrida de 24 horas online com o YouTuber Kai Cena Quinta à noite, quando Cardi decidiu ligar para o marido e bater um papo. Quando Offset colocou a chamada no viva-voz, ela rapidamente interrompeu: “Você precisa transmitir todos os dias durante 24 horas, para que eu possa saber tudo o que você está fazendo!”

Eles tiveram seus problemas no passado – acusações de trapaça e cartão pedido de divórcio brevemente em 2020 – mas ultimamente eles não conseguem tirar as mãos um do outro. No início desta semana, eles até falsificou uma fita de sexo enquanto nos bastidores do MTV VMAs. Coisa boa!