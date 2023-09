Cardi B compartilha clipe atrevido do VMAs e finge fazer barulho no banheiro

Reproduzir conteúdo de vídeo





cartão b dar Desvio não conseguiram tirar as mãos um do outro no VMA da MTV e decidiram fazer uma fita de sexo – uma falsa, pelo menos – durante uma pausa para ir ao banheiro no local.

O casal se divertiu em um banheiro no evento de terça à noite – eles estavam totalmente vestidos, mas fingindo fazer sexo com Cardi curvados e fazendo alguns sons bem selvagens … enquanto ela registrava o momento para a posteridade.

Parece que uma amiga do lado de fora do banheiro estava procurando um carregador de celular, e entre seus gemidos… Cardi manda a mulher entrar e pegar o dela! Offset foi só sorrisos durante o momento engraçado, enquanto seu amigo entrou relutantemente na sala, fazendo Cardi rir.

Se você está se perguntando o que os deixou no clima – eles não precisam exatamente de um, mas é importante notar que Cardi estava com a roupa que usou na apresentação de “Bongos” com Garanhão Megan Thee. É seguro presumir… Offset estava se sentindo em forma!



Claro, já vimos o casal ficar desagradável antes – ela estava twerk é ele em Las Vegas no final de julho enquanto aproveitava a piscina, e ela postou aquele clipe no mesmo dia em que estava nomeou um suspeito no caso de lançamento de microfone, agora abandonado.

Aliás, Cardi concorreu ao prêmio de Melhor Hip Hop no VMA por “Tomorrow 2”, sua colaboração com GloRillamas eles não venceram.