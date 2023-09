Cardi B dá um tempo limite nas redes sociais após uma grande postagem de aniversário, o que ela disse?

Cardi B, a superestrela global conhecida por ela sucessos no topo das paradas e personalidade sinceradecidiu se afastar do mundo da mídia socialcitando a negatividade implacável que se tornou parte dela presença on-line.

O Artista vencedor do Grammyque possui milhões de fãs dedicados, recentemente se viu envolvida em uma polêmica incomum em seu aniversário, que parece ter desempenhado um papel significativo em sua decisão.

O rapper e compositor encontrou-se no centro de uma tempestade inesperada nas redes sociais. Por ocasião do aniversário dela com o marido Offset, ele a encheu de uma generosa demonstração de afeto, incluindo uma sala cheia de flores.

Cardi B expressou seu agradecimento em mídia socialapenas para ser recebida com uma enxurrada de comentários acusando-a de jogando sombra e espalhando negatividade.

Cardi B: As pessoas nas redes sociais são “malucas”

Em resposta à reação online, Cardi B tomou para X Espaços para expressar a sua frustração com o estado actual da mídia social.

Durante o fluxo, ela desabafou, “Eu sinto que as pessoas nas redes sociais são malucas e malucas, e eu sinto que elas vão me deixar maluco.” Ela continuou, “Há um monte de gente que estava na porra da aula lenta, e vocês não vão me fazer sentir como vocês. gosto deles, então eu só tenho que dar o fora dessa merda.”

A polêmica começou quando algumas pessoas interpretaram mal a postagem de Cardi no Instagram comemorando seu aniversário com Offset como um golpe sutil contra outras pessoas. Em resposta às acusações, ela questionou: “Estou realmente confusa? Preciso reler novamente… Como estou jogando sombra? O que diabos vocês estão fazendo de verdade?”

Apesar de suas tentativas de esclarecer suas intenções, os comentários continuaram a chegar, levando a Cardi declaração de necessidade de quebrar das redes sociais.

Legenda do aniversário de Cardi B

O Rapper de 30 anos postar por ocasião de seu 6aniversário de casamento que gerou explosões de pessoas nela Instagram página, incluía a legenda: “Muito obrigado, querido. Obrigado pelas flores, pelo empoderamento, pela proteção e por ser um ótimo pai para nossos filhos… Eu amo tantas coisas em você. Eu amo o fato de estar com uma bunda crescida.” homem que vai prover, proteger e ajudar nós dois a CRESCER e aguentar minha boca, minha atitude, minha confiança, minha fraqueza e toda essa bunda!!MEU FAVORITO FAVORITO FAVORITO sobre você é que você me estuda e sempre presta atenção no que Gosto das minhas cores favoritas, das minhas marcas favoritas até MINHAS comidas FAVORITAS… Adoro que você goste de detalhes como eu, porque são sempre as pequenas coisas que me fazem sorrir ou até mesmo me deixam maluco. Feliz aniversário para NÓS. “

Cardi B decisão de fazer uma pausa online destaca o custo que escrutínio constante e on-line negatividade pode enfrentar até mesmo os artistas mais proeminentes da indústria.

Para Cardi Besse hiato, que ela prometeu que duraria apenas um semanaparece ser um passo necessário para proteger seu bem-estar e energia.