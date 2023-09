Cardi B e Offset compartilham mensagens emocionantes no aniversário

Cardi B e deslocamento celebraram seu aniversário com postagens emocionadas e emocionantes nas redes sociais para reconhecer seu amor um pelo outro.

O casal poderoso completou seis anos em 20 de setembro, relembrando seu casamento secreto em 2017.

O casamento foi mantido em segredo até Cardi B revelou que eles se casaram meses depois em uma entrevista.

“Muito obrigada amor, obrigada pelas flores, pelo empoderamento, pela proteção e por ser um ótimo pai para nossos filhos… Amo tantas coisas em você”, postou ela no Instagram para a ocasião.

“Eu amo o fato de estar com um homem adulto que vai fornecer, proteger e ajudar nós dois a CRESCER e pode lidar com minha boca, minha atitude, minha confiança, minha fraqueza e tudo isso A ** !!

“MEU FAVORITO FAVORITO FAVORITO sobre você é que você me estuda e sempre presta atenção no que eu gosto, desde minhas cores favoritas, minhas marcas favoritas até MEUS alimentos FAVORITOS…

“Eu adoro que você se dedique aos detalhes como eu, porque são sempre as pequenas coisas que me fazem sorrir ou até mesmo me deixam maluco, feliz aniversário para nós.”

Desviocujo nome verdadeiro é Kiari Kendrell Cephusganhou destaque como membro do grupo de hip hop Migos, ao lado de Quavo e Takeoff.

“Feliz aniversário, minha linda e linda esposa”, disse ele em um post de sua autoria.

“Desde que te conheci, cresci e me tornei um homem melhor, não importa o que você esteja protegendo e posso confiar em você com minha vida abençoada por ter uma mulher forte e leal ao meu lado… você me abençoou com filhos lindos, você é meu seguro lugar neste mundo louco.

“Você acredita em mim mais do que eu às vezes… eu não poderia imaginar uma vida sem você… vamos continuar a vida juntos. EU TE AMO.”

Cardi B e Offset se conheceram em 2016 em um evento do setor. Offset disse que se sentiu imediatamente atraído por Cardi B e que sabia que queria conhecê-la.

Ele teria pedido ao seu assessor para marcar um jantar em grupo com Cardi B e outras pessoas, e os dois começaram a namorar depois disso.