Cardi B esfrega CDs autografados por todo o corpo e nós queremos dizer tudo

cartão b está dando a alguns fãs um pouco mais de retorno com sua próxima colaboração em “Bongos” com Garanhão Megan Thee — eles estão recebendo um pouco da essência da Cardi junto com seus CDs autografados!!!

Uma ansiosa Cardi B cedeu a algumas demandas decadentes dos fãs e fez o seu melhor para criar versões scratch e sniff da arte da capa do CD. Ao vivo no IG na terça à noite, ela esfregou cópias entre as pernas, os seios… e, claro, as nádegas.