Cardi B, Taylor Swift, Ice Spice e mais chegam às festas pós-VMA da MTV

A verdadeira diversão no MTV VMAs começou quando o show acabou… como as celebridades gostam cartão b , Taylor Swift e muitos outros frequentam festas posteriores para manter a grande noite.

Parece que as estrelas foram divididas na Big Apple – pessoas como Taylor, Selena Gomez , Cara Delevingne , Diddy dar Tempero de gelo compareceu à festa da MTV no The Ned NoMad Hotel, enquanto outros grandes nomes como Lil Nas X , Tiffany Haddish dar Montana francesa fui à festa de Cardi B em Somewhere Nowhere.

Os artistas tiveram muito o que comemorar depois de algumas grandes vitórias no VMA – Ice Spice levou para casa o prêmio de Melhor Artista Revelação o mestre de cerimônias do show Nicki Minaj ganhou o prêmio de Melhor Hip-Hop por “Super Freaky Girl”, Stray Kids garantiu um W de Melhor K-Pop e SZA ganhou uma estatueta Moonperson de Melhor R&B.

Taylor Swift certamente saiu vitoriosa do evento… coletando 9 vitórias no total, incluindo Vídeo do Ano, Artista do Ano, Canção do Ano e Show do Verão.