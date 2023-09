Carlos Alcaraz derruba Zverev e vê possível final do Aberto dos Estados Unidos contra Djokovic

Carlos Alcaraz se viu em uma situação difícil aos 35 minutos de seu Quartas de final do Aberto dos EUA contra Alexandre Zverev na noite de quarta-feira.

Às 3-tudo no primeiro set sob as luzes em Estádio Arthur Ashe, Zverev conquistou os primeiros break points da partida. Uma abertura. Uma oportunidade de ganhar vantagem inicial contra o atual campeão. E então – puf! – perdido. Alcaraz desperdiçou essas oportunidades de segurar e depois conseguiu uma vantagem no jogo seguinte, ao depositar uma sobrecarga que saltou para as bancadas. Chegou mais um serviço e, de repente, o set passou a ser do Alcaraz, assim como, eventualmente, um lugar nas meias-finais

O líder Alcaraz afastou Zverev por 6-3, 6-2, 6-4 e deu um passo mais perto de se tornar o primeiro homem a ganhar títulos consecutivos em Flushing Meadows desde que Roger Federer conquistou cinco títulos consecutivos em 2004-08.

“(Se) eu pudesse ter quebrado, poderia ter acontecido do meu jeito. Não aconteceu”, disse Zverev sobre esse segmento-chave no sétimo jogo da partida. “Mesmo tendo perdido o primeiro set, pensei que seria uma partida competitiva. Achei que meu nível estava lá. Achei que o nível dele estava lá. Achei que seria divertido.”

Mas Zverev, 12º colocado, um alemão de 26 anos que foi vice-campeão no Aberto dos Estados Unidos de 2020, disse que sentiu algo incômodo na região do tendão esquerdo no início do segundo set. E por causa disso, explicou ele, correr e empurrar adequadamente para sacar tornou-se problemático.

O US Open começou com um evento chamado Stars of the Open, e Jimmy Butler se tornou o grandeParker Johnson

“Eu não desisti”, disse Zverev, que deixou a quadra para um intervalo médico antes do terceiro set, “mas há muito pouco que você possa fazer, de certa forma, contra Carlos”.

Alcaraz, de 20 anos, não mostra sinais de abrandamento

Não houve muitos casos em que alguém tenha conseguido desacelerar Alcaraz, um espanhol de 20 anos, de alguma forma real durante o último ano de ação do Grand Slam.

Ele melhorou para 24-1 em seus últimos quatro grandes torneios: depois do campeonato em Nova York, há 12 meses, ele ficou de fora do Aberto da Austrália devido a uma lesão na perna, chegou às semifinais do Aberto da França antes de sofrer cãibras na derrota para Novak Djokovice somou o troféu de Wimbledon ao vencer Djokovic na final, antes da sequência dessas duas semanas.

Pode haver uma revanche Alcaraz x Djokovic na final de domingo.

“Eles estão num nível próprio neste momento”, observou Zverev.

As primeiras coisas primeiro, no entanto. Alcaraz vai assumir Campeão do Aberto dos Estados Unidos de 2021, Daniil Medvedev nas quartas de final na sexta-feira, enquanto Djokovic, 23 vezes campeão do Slam, enfrenta o não-campeão Ben Shelton, um americano de 20 anos que nunca esteve tão longe em um torneio importante.

Numa noite sufocante, Alcaraz mostrou vários aspectos do seu jogo variado frente a Zverev.

Os forehands poderosos que provocam suspiros na multidão. Os delicados drop shots. O martelado retorna. A cobertura rápida em todos os tribunais. A vontade de tentar – e a capacidade de ter sucesso – em lances que outros nem sequer considerariam.

“Tento fazer com que as pessoas gostem de ver ténis, de ver os jogos”, disse Alcaraz durante a entrevista em campo.

“Tenho tentado fazer lances diferentes que provavelmente a torcida não está acostumada a ver nas partidas… É isso que estou tentando: dar um show”, disse. Alcaraz, que tem 58-6 com seis títulos em 2023, ambos recordes da turnê.

Há também uma noção do momento, saber quando há pontos, ou jogos, que ele absolutamente precisa ter. Na quarta-feira, ele salvou todos os cinco break points que enfrentou e converteu cada um dos quatro que conquistou nos jogos de serviço de Zverev.

Alcaraz acabou somando 11 dos 13 pontos na reta que encerrou o set inicial, em parte por atrapalhar o segundo serviço de Zverev.

Foi um retorno perfeito em um primeiro saque a 208 km/h que levou a um backhand cruzado de Alcaraz para o intervalo que inclinou o segundo colocado em 2-1. Enquanto Zverev era atendido por um treinador após aquele set, Alcaraz passou o tempo girando a raquete como se fosse um bastão.