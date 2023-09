Carlos Alcaraz x Zverev: data, canal de TV e como assistir online às quartas de final do US Open

Carlos Alcaraz está pronto para enfrentar Alexandre Zverev nas quartas de final do Aberto dos EUA de 2023.

Em sua última partida nas oitavas de final Alcaraz garantiu uma vitória por 6-3, 6-3, 6-4 sobre Matheus Arnaldi.

Enquanto isso, Zverev também saiu vitorioso em seu confronto das oitavas de final, derrotando Jannik Pecador 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3, superação um apoiador rude que entoou uma frase de Hitler para Zverev pelo caminho.

Como atual campeão, Alcaraz perdeu apenas um set no torneio de Nova York até agora. No entanto, o espanhol abordará o próximo jogo com cautela, considerando que Zverev atualmente tem uma vantagem de 3-2 no confronto direto rivalidade.

Alcaraz está atualmente defendendo um título de Grand Slam pela primeira vez, depois de ter conquistado o título do Aberto dos Estados Unidos na temporada passada ao derrotar Casper Ruud na final.

No entanto desde então ele eclipsou essa conquista com uma vitória notável em cinco sets sobre o tetracampeão de Wimbledon Novak Djokovicem julho.

Notavelmente, Alcaraz ostenta o maior número de vitórias nesta temporada, registrando 57, superando todos os outros jogadores. Apenas Djokovic sofreu menos derrotas, com cinco derrotas em comparação com Alcarazsão seis.

Que dia é Carlos Alcaraz x Alexander Zverev?

As quartas de final do Aberto dos Estados Unidos entre Alcaraz e Zverev estão marcadas para quarta-feira, 6 de setembro.

A que horas é o jogo Carlos Alcaraz x Alexander Zverev?

Ainda não foi confirmado a que horas começará o próximo jogo entre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev mas espera-se que seja anunciado em breve pelos organizadores do torneio do US Open.

De qualquer forma, a partida poderá ser assistida na TV e online via ESPN.

Onde estão as quartas de final de Carlos Alcaraz x Alexander Zverev do US Open?

O duelo entre Carlos Alcaraz e Alexandre Zverev acontecerá no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York, EUA.

É provável que seja agendado para o Estádio Arthur Ashe, que é a maior das quadras desta instalação.