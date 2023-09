Carlos Sainz: Meu primeiro operador suave na Ferrari

“Vamos Fred, vamos Ricky! Vamos lá, meu primeiro operador Smoooooth na Ferrari”. Esses foram Carlos SainzSuas primeiras palavras no rádio assim que viu a bandeira quadriculada no GP de Cingapura.

A invencibilidade da Red Bull chegou ao fim. Finalmente, outro hino foi tocado depois de uma corrida de domingo e foi o espanhol.

Parecia quase impossível conseguir Max Verstappen do pódio, mas a pista de Marina Bay tirou o ritmo dos austríacos.

Toda a grade estava ciente de que, se chegasse a hora, eles teriam que estar lá, mas o único que entregou foi Sainz.

“Alguém tem que acabar com a sequência de rebatidas da Red Bull”, ele havia dito anteriormente em Monza.

Enfrentando o desafio

Ele esteve cozinhando durante todo o fim de semana. Ele foi o primeiro e mais rápido no treino livre 2. Ninguém conseguiu vencê-lo desde então, e não é de admirar por quê. Ele liderou todas as voltas, sem erros e com consistência, exatamente o que um campeão precisa.

“Tem sido incrível, graças a toda a Ferrari, o esforço deles tem sido tremendo para reverter o nosso início de temporada”, observou ele.

“Fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Tratava-se de melhorar os nossos pontos fracos e, ao parar mais cedo do que pensávamos, diminuí bastante o ritmo para não dar Jorge a chance.”

Ele trouxe à tona tudo o que tinha para comemorar, ficou em cima do carro antes de saltar para abraçar os membros da equipe após uma grande corrida.

O nível de dificuldade do desafio foi muito alto, mas Sainz conseguiu manter a cabeça fria e cumprir seus objetivos.

“Senti que tinha calma e espaço para fazer o que queria”, acrescentou.

“Você está sob pressão, mas eu estive sempre no controle. Estou muito feliz.”

Sem dúvida está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira, senão o melhor. Ele se sente confortável com o carro e está provando isso na pista.

Ele já está no pódio há dois fins de semana consecutivos, provando que merece desde a primeira sessão.

“Acho que ele tem pilotado muito bem o ano todo”, disse seu empresário, Carlos Orono.

“Ele entende melhor o carro e isso fica evidente. Ele sai para a pista na sexta-feira e isso é natural para ele. Ele está mais confortável e você pode sentir isso na pista”.

Sua estratégia no domingo foi do mais alto padrão. Mesmo quando a vitória poderia estar em perigo, seu pulso não tremeu.

Mercedes saiu na frente após trocar pneus e conseguiu ultrapassar Carlos Leclerc sem quaisquer problemas.

Antes de chegar Sainzera hora de ultrapassar Lando Norris e não seria uma tarefa fácil. O britânico defendeu como um leão contra seus compatriotas, em parte graças ao seu ex-companheiro de equipe.

“A coisa do DRS? Carlos. Tudo isso”, disse Marc Gene.

“Foi brilhante. Ele disse: ‘Quero o GAP com Lando‘, foi tudo a sangue frio. Poucos pilotos teriam feito isso.”

Sainz e Norris conhecem-se e entendem-se perfeitamente desde o tempo que passaram juntos na equipe de Woking. Como se o tempo não tivesse passado, o espanhol diminuiu o ritmo para lhe dar DRS e eles conseguiram manter as respectivas posições.

“Do nosso ponto de vista, ficou claro que Carlos de repente consegui Lando de volta porque ele saiu da pista, então é por isso que esperávamos claramente que ele tivesse que devolver a posição, o que ele teria que fazer mais tarde”, disse o chefe da equipe McLaren. Andreas Seidl disse.

“Mas, infelizmente, ele fez isso de uma maneira inteligente para poder realmente ultrapassar Lando voltamos imediatamente na próxima reta, então não poderíamos nos beneficiar disso.”

“Obviamente não é a ideia de devolver uma posição, mas vamos ver. Precisamos analisar novamente em detalhes, falar com o Lando também o que ele pensa sobre isso.

“Eu diria que, desde que as regras sejam o que são, tenho que tirar o chapéu para Carlosele fez isso de uma maneira inteligente.”