Carmen Electra é imparável: agora ela está compartilhando a parte do corpo que seus fãs mais pedem

Fe estão fazendo fila para pagar pelo acesso a Carmem Eletraconta OnlyFans de. O Baywatch estrela, 51, revelou que os principais pedidos que recebe em sua conta OnlyFans são para os pés.

“Recebo tantos pedidos de pés que é muito divertido para mim”, disse ela à People em entrevista publicada na segunda-feira. “Eu sempre digo: ‘O que você gostaria que eu fizesse com os pés? Devo pisar nas uvas? Colocar chantilly nelas?'”

Embora Electra se divirta com os pedidos, ela sabe há muito tempo que as pessoas estão interessadas em seus pés, revelou Page Six.

“No passado, havia páginas na internet dedicadas aos meus pés de salto alto. Eu acidentalmente tropecei nisso uma vez, então sempre soube que existia”, disse ela.

“Estou muito feliz porque decidi ser meu próprio patrão no que diz respeito a conteúdo.

“Posso sentir liberdade e criatividade para fazer o que quiser, indo e voltando com os fãs e seus pedidos.”

O legado do príncipe

Electra aprendeu que ter controle sobre sua marca era importante com seu ex-namorado Principeque morreu em abril de 2016 de overdose acidental de fentanil.

“Ele era uma pessoa muito intensa quando se tratava de trabalho. Ele estava sempre no estúdio”, disse ela à People, “Só de ver esse nível de dedicação, ele absorveu tudo o que estava fazendo. E isso nos deu uma sensação de liberdade criativamente.

“Isso me ajudou a entender o que quero agora. Tenho minha própria direção, tenho minhas próprias ideias criativas. Tenho meu próprio caminho”, acrescentou Electra.

A modelo ingressou na popular plataforma de assinatura em maio de 2022, quando ela disse ao Page Six que daria aos assinantes “acesso exclusivo a conteúdo divertido, ousado e interessante”.

Depois de completar 50 anos em abril de 2022, Electra quis se reconectar com seus fãs para este “novo capítulo de celebração de sua vida”.

A decisão de abrir sua página OnlyFans

A atriz de Scary Movie também se inspirou a se juntar ao OnlyFans depois que as pesquisas por ela no Pornhub dispararam após sua aparição na série de documentários da ESPN The Last Dance, que estreou em abril de 2020, discutindo Michael Jordana carreira de jogador da NBA e tudo o que aconteceu ao redor búfalos de Chicago naqueles anos.

No programa de 10 episódios da Netflix, Electra falou sobre seu casamento apaixonado com o astro do time Dennis Rodman e a vez em que seu companheiro de equipe Jordan os pegou fazendo sexo.

“Ele me vendou e subimos em sua bicicleta. Quando ele finalmente tirou a venda, estávamos no centro de treino dos Bulls, na quadra central. Foi uma loucura, como duas crianças em uma loja de doces”, ela revelou ao Los Angeles Times.

“Comíamos picolés na geladeira e praticamente transávamos em todos os lugares: na sala de fisioterapia, na sala de musculação. Obviamente na quadra”, confessou.