Carrefour ABRE MAIS DE 500 VAGAS pelo Brasil

O Carrefour, líder no mercado brasileiro de varejo alimentar, com bandeiras e marcas devidamente estabelecidas e reconhecidas pelos consumidores brasileiros, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, veja alguns dos cargos e locais em questão:

Frentista – Balneário Camboriú – SC – Venda Interna;

Promotor de Vendas – São Paulo – SP – Atendimento;

Analista de Relacionamento – São Paulo – SP – Atendimento;

Operador (a) de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador de Loja – Itaquera – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Atendente – Goiânia – GO – Atendimento;

Promotor de Vendas II – São Paulo – SP – Atendimento;

Operador Comercial Cartões – Sorocaba – SP – Atendimento;

Operador Comercial Cartões – Hipermercado Butantã – São Paulo – SP – Atendimento;

Operador de Caixa – Caxias do Sul – RS -Atendimento;

Operador de Loja de Conveniência – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Frentista – Contagem – MG – Atendimento;

Operador Loja Caixa – Sam’s Club – Contagem – MG – Lojas / Shopping;

Vendedor de Eletro – Vila Velha – ES – Venda Interna;

Padeiro (a) – Canoas – RS – Atendimento;

Auxiliar de Perecíveis – Açougue – Pinhais – PR – Atendimento.

Mais sobre o Carrefour

Sobre o Carrefour, podemos frisar que trata-se do maior empregador privado do país, com 150 mil colaboradores e colaboradoras unidos no propósito de contribuir para uma alimentação mais acessível e de qualidade aos brasileiros e brasileiras, colaborando assim com a saúde e o bem-estar de todos e todas.

Além disso, o grupo possui mais de quinhentos pontos de vendas, presentes em todos os estados, entre hipermercados, supermercados, lojas de proximidade, atacados, e-commerce, postos de combustíveis e drogarias. Por fim, está há mais de 40 anos no Brasil.

Como se candidatar?

Bom, agora que as vagas do Carrefour já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.