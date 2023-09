Carro ENGUIÇOU? Talvez você tenha que TROCAR ISSO

A manutenção de componentes automotivos é um aspecto crucial para todos os condutores. No entanto, é fundamental compreender que certas partes do carro demandam atenção frequente, algo que nem todos os proprietários têm conhecimento. Quando esses elementos são negligenciados por muito tempo, sua durabilidade pode ser significativamente comprometida, resultando em sérios problemas.

Nesse contexto, surge a indagação: quais são, de fato, os componentes do carro que requerem revisões periódicas? Desde já, é importante destacar que alguns elementos automobilísticos devem ser submetidos regularmente à avaliação dos motoristas. Com isso em mente, explore a seguir todas as informações essenciais sobre essas peças.

Quando é necessária uma revisão no carro?

Muitos motoristas no Brasil se perguntam: quando exatamente é necessário realizar uma revisão completa do automóvel? A revisão completa de veículos não está vinculada a um intervalo de tempo específico, mas, sim, à quantidade de quilômetros percorridos pelos automóveis.

Portanto, a revisão automotiva deve ser agendada a cada 10 mil quilômetros rodados ou a cada 6 meses, dependendo de qual destas marcas seja alcançada primeiro pelo veículo. No entanto, é crucial observar que o prazo exato para a revisão está detalhado no manual de cada carro, fornecendo informações específicas de acordo com o modelo e suas características técnicas.

Para quem adquire um veículo novo, é fundamental estar atento às revisões obrigatórias, pois elas são uma condição essencial para manter a garantia de fábrica. O número de visitas à concessionária varia de acordo com a fabricante – é aconselhável obter informações o quanto antes para um planejamento adequado.

Peças do carro que necessitam de revisão periódica

Filtro de combustível

O filtro de combustível é, sem dúvida, uma das peças do automóvel que requer revisões regulares. Conforme indicado por especialistas em veículos, é altamente recomendável realizar a revisão desse componente a cada 10 mil quilômetros rodados.



Para aqueles que não estão familiarizados, o filtro de combustível desempenha um papel crucial na filtração e retenção das impurezas presentes nos combustíveis, tanto na gasolina quanto no etanol. Além disso, essa peça tem um papel essencial na proteção do cilindro de combustão e do motor do veículo.

O desafio é que, com o decorrer do tempo, a capacidade de filtragem do filtro de combustível tende a diminuir, resultando em impactos significativos no desempenho e na eficiência dos carros. Portanto, a revisão regular e a possível substituição deste componente são medidas cruciais para garantir que o motor funcione de forma eficaz e livre de impurezas que poderiam prejudicar seu desempenho.

Óleo lubrificante

O óleo lubrificante é de fato um componente vital para o funcionamento dos veículos. Embora não seja uma peça propriamente dita, desempenha um papel essencial no motor. Por essa razão, é de extrema importância revisar o óleo regularmente, a cada 5 mil quilômetros percorridos.

Nesse intervalo, não se trata apenas de avaliar a qualidade do óleo, mas de efetuar a sua substituição. Isso assegura que o veículo mantenha suas características essenciais e que o motor, bem como outras peças internas, funcione de maneira eficaz.

Após essa quilometragem, o óleo passa por um processo de envelhecimento acelerado, o que prejudica o desempenho do carro e aumenta os custos para os motoristas, principalmente no momento do abastecimento. Portanto, a atenção à troca do óleo lubrificante é crucial para manter o veículo em ótimas condições de funcionamento.

Velas de ignição

Por último, mas não menos importante, temos as velas de ignição, que fazem parte das sete peças do carro que demandam revisão constante. Apesar de terem uma vida útil mais prolongada em comparação com outras peças, também é aconselhável revisá-las a cada 10 mil quilômetros rodados.

Juntamente com a revisão, as montadoras de automóveis geralmente recomendam a limpeza das velas e uma verificação minuciosa da regulagem dos eletrodos. Manter as velas de ignição em bom estado é essencial para garantir uma ignição eficaz do motor, o que, por sua vez, influencia no desempenho e na eficiência do veículo.

Portanto, não subestime a importância da revisão regular das velas de ignição para manter seu carro funcionando de forma suave e eficiente. É uma parte fundamental do cuidado com o motor e do desempenho geral do automóvel.

Filtro de óleo

Juntamente com a substituição do óleo, é fundamental revisar o filtro de óleo com regularidade. Recomenda-se realizar essa revisão a cada 10 mil quilômetros percorridos, embora alguns especialistas sugiram que o processo pode ser adiado até 20 mil quilômetros sem problemas significativos.

Independentemente da quilometragem escolhida, ao trocar o óleo do veículo, é aconselhável também substituir o filtro. Afinal, essa peça é uma das mais acessíveis nos automóveis, com um custo médio em torno de R$ 50.

No médio e longo prazo, o filtro de óleo também envelhece, e a partir desse ponto, ele começa a acumular resíduos do lubrificante anterior, o que pode contaminar o óleo novo. Portanto, a troca regular do filtro de óleo é uma prática importante para manter a qualidade do óleo e garantir o desempenho eficaz do motor do veículo.

Frenagem

O sistema de frenagem é, sem dúvida, uma das partes mais cruciais de um carro que exige revisão contínua. Afinal, a falta de manutenção adequada dos freios pode resultar em sérios acidentes de trânsito.

Os freios desempenham um papel vital na segurança do veículo e de todos os seus ocupantes. Portanto, é imperativo realizar revisões regulares e verificar qualquer desgaste ou deformação nas peças. No caso de rachaduras ou outros problemas, é aconselhável buscar a assistência de um mecânico especializado para realizar os devidos reparos.

Juntamente com o sistema de frenagem em si, o líquido dos freios também deve ser revisado constantemente. Um líquido de freio em bom estado é essencial para garantir que os freios funcionem de maneira eficaz e confiável. Portanto, a manutenção regular do sistema de frenagem é uma medida crítica para preservar a segurança e o desempenho do veículo.