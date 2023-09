CARTÃO com validade de 24 horas? Nubank anuncia cancelamento automático de cartões!

O novo cartão com validade de 24 horas do Nubank tem chamado a atenção devido à sua praticidade. No entanto, nem todos os clientes têm conhecimento desse cartão, ou ainda estão em dúvidas se realmente há vantagens nessa opção.

Por isso, preparamos este conteúdo com tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Não deixe de conferir!

O que é o cartão com validade de 24 horas?

Basicamente, o cartão com validade de 24 horas é um cartão virtual gerado dentro do app Nubank e que expira um dia depois. Isso quer dizer que você pode, hoje, criar um cartão para uma compra pontual na internet e, depois disso, em 24 horas ele será excluído, sem que você tenha que cancelá-lo ou bloqueá-lo.

Trata-se de uma opção mais prática, já que você não precisará ficar acompanhando os cartões que tem disponível na sua conta, uma vez que a vida útil de cada um deles é mais curtinha.

Além disso, é válido destacar que, a princípio, não existe um limite de vezes que você pode usar um cartão com validade de 24 horas, o que facilita na hora de criá-los e usufruir desse benefício.

Quais as vantagens do cartão com validade de 24 horas?

São diversas as vantagens que esse tipo de cartão pode oferecer aos clientes Nubank. Abaixo, apresentamos algumas delas:



Maior segurança nas transações on-line

Quando fazemos uma contra on-line, querendo ou não, podemos correr o risco de estar expondo os dados do nosso cartão a pessoas mal intencionadas, quando estas invadem o sistema de uma loja.

Além disso, se a compra for feita pelo computador de outra pessoa, podemos correr o risco de deixar nossos dados salvos no navegador, o que também seria uma exposição.

Em contrapartida, quando o cartão possui uma validade muito curta, não importa se a outra pessoa terá acesso a esses dados, uma vez que o cartão deixará de poder ser usado. Ao tentar passar o cartão com os números que você usou, a compra não será finalizada, pois em 24 horas o cartão já terá deixado de existir.

Organização na hora de fazer compras

Ter um cartão específico para fazer as compras on-line, criando um novo sempre que necessário, pode te ajudar a separar das compras feitas com o cartão físico. Dessa maneira, você pode ter um acompanhamento mais assertivo, verificando em qual canal você costuma usar mais o seu cartão e se policiando a partir disso.

Mais fácil preencher os dados do cartão

Por fim, outra vantagem do cartão com validade de 24 horas é o fato de que a opção virtual possibilita que você copie os dados em um clique, preenchendo nos campos on-line com mais agilidade.

Além disso, se você precisar fazer uma compra on-line, mas estiver sem o seu cartão físico em mãos, poderá criar um apenas para esse momento, sem contratempos.

De todo modo, cabe a você avaliar se esse tipo de cartão realmente é interessante para o seu estilo de consumo. Faça as contas, avalie os prós e contras e usufrua do que for melhor para você.