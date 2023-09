Cartão Ultravioleta do NUBANK é confiável? Confira

O Nubank, conhecido por sua inovação e serviços financeiros digitais, lançou em julho de 2021 o tão aguardado cartão Ultravioleta. Esse cartão premium promete oferecer uma série de vantagens e benefícios aos seus clientes mais exigentes. No entanto, antes de decidir se vale a pena adquirir o Ultravioleta do Nubank, é importante conhecer todos os detalhes e regras ocultas.

O que é o cartão Ultravioleta do Nubank?

O Ultravioleta do Nubank é um cartão de crédito premium que se destaca por seu programa de cashback atrativo. Com esse cartão, os clientes recebem um percentual de volta em todas as compras realizadas, sendo que o valor devolvido é cerca de 200% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Essa quantia é significativamente superior ao que é oferecido pelos cartões de crédito tradicionais. Além disso, o dinheiro de volta não expira e pode ser resgatado para a conta do usuário quando desejar.

Além do cashback generoso, os portadores do Ultravioleta têm acesso a benefícios exclusivos, semelhantes aos oferecidos pelos cartões da categoria “Black”. Entre essas vantagens, destaca-se o acesso à sala VIP em aeroportos, o que é especialmente valorizado por quem viaja com frequência e deseja desfrutar de todos os benefícios possíveis. No entanto, é importante ressaltar que o Ultravioleta do Nubank possui uma anuidade, o que pode ser considerado um ponto negativo por alguns clientes.

Até o lançamento do Ultravioleta, o Nubank se diferenciava por não cobrar anuidade em seus cartões, mas essa mudança estratégica marca uma nova fase para o banco. Apesar desse ponto, o cartão Ultravioleta é uma opção adicional para aqueles que buscam as vantagens de um cartão premium, como o generoso programa de cashback.

Como adquirir o Ultravioleta do Nubank?

Para adquirir o cartão Ultravioleta, é necessário atender a algumas regras e critérios estabelecidos pelo Nubank. O banco realiza uma análise de crédito e perfil do cliente antes de aprovar a solicitação. Além disso, é preciso estar ciente de que o cartão possui uma anuidade, que varia de acordo com o perfil do cliente. É importante avaliar se os benefícios oferecidos pelo cartão compensam o valor da anuidade antes de fazer a solicitação.

Outras opções oferecidas pelo Nubank

Além do Ultravioleta, o Nubank oferece outras opções de cartões de crédito para seus clientes. Uma delas é o cartão de crédito e débito na cor prata, exclusivo para clientes com conta jurídica (PJ). Essa modalidade foi pensada especialmente para os empreendedores, oferecendo uma experiência ainda mais profissional para o gerenciamento de suas finanças.



Todos os cartões do Nubank oferecem vantagens e benefícios para que os clientes possam ter total controle de suas finanças com praticidade e transparência. Além disso, os cartões têm a bandeira Mastercard e não possuem anuidade. É possível administrar os cartões por meio do aplicativo, que permite visualizar o limite, checar as faturas, os vencimentos e efetuar pagamentos de forma online.

Atualmente, mais de 80 milhões de pessoas utilizam o cartão Nubank Mastercard internacional, que é aceito em diversos estabelecimentos ao redor do mundo. Com o lançamento do Ultravioleta, os clientes têm mais uma opção para aproveitar os benefícios oferecidos pelo Nubank.

Considere anuidade e avalie os benefícios

O Ultravioleta do Nubank é uma opção interessante para quem busca as vantagens de um cartão de crédito premium. Com um programa de cashback generoso e acesso a benefícios exclusivos, o cartão oferece aos clientes a possibilidade de aproveitar ao máximo suas compras e viagens. No entanto, é importante considerar a anuidade e avaliar se os benefícios oferecidos compensam o valor a ser pago. Cada cliente deve analisar suas necessidades e preferências antes de decidir se o Ultravioleta do Nubank é a opção certa para eles.