CARTEIRA de motorista 100% GRATUITA! Inscrições abertas até o dia 25

Com a concorrência acirrada no mercado de trabalho, possuir uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode ser um diferencial decisivo para conseguir uma vaga. No entanto, o custo para obtenção desse documento pode ser proibitivo para muitos brasileiros. Felizmente, existem programas que possibilitam a obtenção da CNH de forma gratuita, como o CNH Popular, um projeto direcionado para a população de baixa renda. Neste artigo, você encontrará todas as informações necessárias sobre esse programa e como se inscrever.

O que é o programa CNH Popular?

O CNH Popular é um programa regional criado com o objetivo de garantir a isenção total das taxas e exames exigidos pelo Departamento de Trânsito (Detran) para a obtenção da CNH. Dessa forma, os beneficiários do programa têm a oportunidade de obter sua primeira carteira de motorista, mudar de categoria ou realizar cursos teóricos e práticos nos Centros de Formação de Condutores (CFC’s) sem custos.

Como funciona o CNH Popular?

O CNH Popular é destinado principalmente para os beneficiários do Bolsa Família e pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). No entanto, o programa não é de caráter nacional, ou seja, nem todas as regiões abrem vagas ao mesmo tempo.

Benefícios do programa

Os beneficiários do CNH Popular recebem algumas isenções fundamentais:

Custos de confecção da primeira carteira totalmente abatidos;

Mudança de categoria de carteira E, D ou C;

Todas as despesas de cursos teóricos e práticos nos Centros de Formação de Condutores (CFC’s).

O programa não fica aberto o ano inteiro. São disponibilizados sempre editais que oferecem um número específico de vagas no CNH Popular. As vagas do programa para 2023 são:

Mudança de Categoria “C” – 50 vagas;

Mudança de Categoria “D” – 50 vagas;

Mudança de Categoria “E” – 50 vagas.

Primeira Habilitação Categoria “A” – 500 vagas;

Primeira Habilitação Categoria “B” – 350 vagas.

Como se inscrever no CNH Popular?

O processo de inscrição é realizado de forma online, diretamente pelo site oficial do CNH Popular. O prazo de inscrição para o programa em 2023 vai até o dia 25 de setembro. A seleção acontecerá entre os dias 26 de setembro e 13 de outubro. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, saber ler e escrever, e residir no estado há pelo menos 12 meses.

Contato para informações

Para os candidatos que necessitam de atendimento exclusivo sobre o Programa CNH Popular, o Detran do RN disponibilizou um telefone para esclarecimento de dúvidas. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, por meio do número (84) 99807-7173.

Alterações nas categorias

Recentemente, houve alterações nas categorias da CNH. Foram adicionadas algumas novas categorias, como B1, C1 e B2. No entanto, essas mudanças não afetam os condutores brasileiros, pois o objetivo das novas categorias é facilitar a identificação e fiscalização internacional.

Projeto da CNH Grátis para Mulheres

Além das mudanças trazidas pelo Projeto de Lei 2000/22, as autoescolas também têm a oportunidade de participar de uma iniciativa que visa a facilitar o acesso das mulheres à CNH. O projeto Elas na Direção, financiado pela Chevrolet e operado pela ONG Plano de Menina, busca ser uma ação afirmativa para que mulheres que não têm condições financeiras tenham a oportunidade de obter a CNH gratuitamente.

Como as Autoescolas Podem Participar

As autoescolas interessadas em participar do projeto Elas na Direção devem enviar um e-mail para contato@planodemenina.com.br. A ONG possui especialistas que entrarão em contato com os responsáveis das autoescolas para tirar dúvidas e realizar uma criteriosa curadoria para identificar as autoescolas que atendem os pré-requisitos do projeto.

Além de cumprir as regras de funcionamento por lei, as autoescolas também devem seguir algumas condições adicionais, como a proteção de dados das alunas e a participação em um workshop online contra assédio que será ministrado aos funcionários das autoescolas aprovadas.

Por fim, as mudanças propostas para as autoescolas no Brasil têm o potencial de trazer benefícios significativos para a indústria. No entanto, é essencial que tais mudanças sejam implementadas de maneira a garantir a segurança dos alunos e a qualidade do ensino.