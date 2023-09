Casa cheia para Carlota Ciganda e Copa Solheim chega à última jornada empatada

TA Copa Solheim já caminha para sua última batalha, a das 12 partidas individuais que serão disputadas neste domingo.

Acontece depois de um sábado em que a Europa e os Estados Unidos saíram do Foursomes da mesma forma que entraram – empataram 2-2 – e em que o Fourball deu um impulso ao Velho Continente após um 3-1 favorável a Suzzann Esquadrão de Pettersen.

O placar agregado é de 8-8 nos EUA e tudo começou com a equipe de Stacy Lewis perdendo por 0-4 na primeira sessão do torneio.

A glória aguarda agora a Europa se conseguir a terceira vitória consecutiva em Solheim, algo que nunca conseguiu.

Eles também podem diminuir a diferença no número de edições vencidas com os americanos, que agora está em 10-7. A primeira equipe a atingir 14,5 pontos ganhará a taça de cristal.

Carlota Ciganda avisou antes do início do torneio no MARCA que queria chegar aos singulares com alguma vantagem, pois é aí que a qualidade americana se pode impor.

A nível desportivo, o nível de jogo de ambas as equipas no sábado foi sublime, especialmente durante a tarde, em que os birdies foram o mote geral.

Os privilegiados que decidiram assistir ao segundo dia de competição no percurso Costa del Sol gastaram bem o seu dinheiro, e a cerimónia de encerramento deste domingo contará com a presença do Rei Felipe VI.

Se algo ficou claro é que a Solheim Cup é a competição de golfe feminino mais interessante que existe.

Não é só o formato da competição, mas também o nível demonstrado pelos jogadores.

Parece difícil explicar isso Nelly Korda e Aliado Ewing perdeu por 4 e 3, porque os americanos fizeram quase tudo certo, mesmo enfrentando dois adversários em estado de graça.

Carlota Cigandaque venceu sua partida no Foursome com Emily Petersen pela manhã, até melhorou seu desempenho na sessão da tarde com um grande projeto estrela como Lynn Grant.

A sueca roubou os holofotes pela manhã, quando acertou uma tacada mágica no dia 18 para dar um ponto à Europa.

A espanhola esteve muito bem ao lado de Grant, com quem venceu os dois duelos de Fourball que disputou.

Ela não tremeu no dia 12, ao chutar após uma falha monumental de Kang no green.

A americana disputou os dois dias de cinema, mas deu uma tacada que só faltou empurrar.

Com ela estava Lilia Vuvencedor de dois majors este ano, mas foi Ciganda que fez uma incrível tacada de quatro metros que despertou euforia em Finca Cortesín.

Também no Fourball, Pedersen mostrou que ainda é uma aposta segura e, tal como Carlota, interveio nos três pontos para a sua equipa.

A dinamarquesa tem sido outra desde que se alinhou com Ciganda à tarde de sexta-feira.

Pedersen e Sagstrom fez uma grande partida, embora sua vantagem fosse de apenas 2 e 1.

Vitória americana da tarde

Cavaleiro Cheyennee Anjo Yin viraram a partida ao vencer os buracos 11, 12 e 13.

O duelo estava nas mãos de Nordqvist e Hedwallmas a situação mudou.

Esta última não é aquela jogadora que bateu o recorde de cinco tacadas em 2013, mas seu desempenho foi muito melhor do que muitos pensavam e, no dia 18, o time dos EUA selou a vitória.