Casa de ‘Brady Bunch’ é vendida por US$ 3,2 milhões

A famosa casa “Brady Bunch” está finalmente fora do mercado e na posse de um novo proprietário – que também é versado no ramo da TV e que comprou este cachorrinho para roubar.

Corretor de imóveis Bússola Danny Brown – que detinha esta listagem em nome da HGTV, que vinha tentando vender este lugar durante todo o verão – disse ao TMZ … a propriedade de North Hollywood acabou de fechar o depósito e foi vendida por US$ 3,2 milhões.

O novo detentor do título… rico colecionador doméstico Tina Trahanque é casado com o ex-chefe da HBO Chris Alberto. Na verdade, é um negócio de bilheteria doméstica – porque Trahan economizou uma fortuna com base no que a rede estava pedindo originalmente pela propriedade.

Lembre-se, quando este bloco foi lançado pela primeira vez em maio … HGTV tinha listou-o em US $ 5,5 milhões – isso depois de comprá-lo em 2018 por US$ 3,5 milhões para sua série, “A Very Brady Renovation”.

A HGTV não apenas não chegou nem perto do que queria inicialmente, mas a rede realmente parece ter sofrido prejuízo no setor doméstico. Esperamos que as avaliações do programa tenham valido a pena, porque a HGTV fez muito trabalho neste lugar, por dentro e por fora.

Como você deve saber, na verdade foi apenas o exterior desta casa que foi usado na famosa comédia da época – com a maioria das cenas internas sendo filmadas em um palco sonoro.

Toda a premissa desta série da HGTV, porém, era fazer com que o interior desta casa correspondesse ao que as pessoas viam na TV … e eles conseguiram e mais um pouco, despejando uma boa quantidade de massa para refazer completamente o local. É por isso que o preço de liquidação deles é interessante.