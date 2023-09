CASA INTELIGENTE por MENOS de R$ 200? ESTA é a maneira mais simples de ter

A ideia de uma casa inteligente encanta inúmeros brasileiros. Hoje em dia, quem não aspiraria a viver em uma moradia na qual seja viável apagar as luzes, ativar a TV e até mesmo trancar a porta sem necessitar levantar do sofá? A conveniência se estabelece como um dos principais atrativos das residências inteligentes, que concretizam essa perspectiva tecnológica graças à “internet das coisas”.

Nesse contexto, surge a pergunta: como, afinal, transformar sua casa em uma casa inteligente? Para a surpresa de muitas pessoas, realizar essa transformação é mais acessível do que se imagina. É possível tornar sua moradia altamente tecnológica com despesas a partir de R$ 150, utilizando aparelhos e dispositivos modernos surpreendentes. Assim, confira abaixo as melhores orientações para fazer de sua casa uma residência inteligente em 2023.

O que é a internet das coisas?

Antes de revelar como é possível transformar sua casa em uma residência inteligente com um orçamento de apenas R$ 150, é fundamental esclarecer o significado da “internet das coisas”. Afinal, esse conceito desempenha um papel crucial no funcionamento das casas tecnológicas.

O termo “internet das coisas”, conhecido como IoT (Internet of Things) em inglês, é empregado para descrever “a rede de objetos físicos equipados com sensores, software e outras tecnologias destinadas a conectar-se e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet”.

Pode parecer complexo à primeira vista, não é mesmo? Em termos mais simples, podemos dizer que a internet das coisas é a tecnologia que possibilita que objetos e dispositivos comuns se conectem à internet.

A aplicação da internet das coisas é observada em dispositivos como TVs inteligentes, geladeiras tecnológicas, tênis que registram os passos dos usuários, sensores de movimento e muito mais.

Segundo Paulo Spaccaquerche, presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC), “A Internet das Coisas, por princípio, não é uma tecnologia, mas sim um conjunto de tecnologias que recebe o nome de IoT, porque parte do princípio de que você possui um dispositivo para coletar dados – chamados de sensores – que são enviados pela internet, passam por uma nuvem, um repositório e são analisados, gerando informações.”



Tome cuidado na hora de tornar sua casa inteligente

Se você almeja transformar sua casa em uma residência inteligente, o primeiro passo crucial é avaliar a capacidade da sua rede Wi-Fi. Afinal, será necessário contar com uma conexão de banda larga robusta para dar suporte à internet das coisas.

Nesse contexto, o Wi-Fi deve apresentar velocidade e largura de banda suficientes para acomodar simultaneamente diversos dispositivos, como computadores, smartphones, SmartTVs e todos os outros aparelhos que serão conectados à internet.

José Roberto Muratori, especialista do Instituto da Automação, esclarece que em instalações simples, com apenas três produtos, por exemplo, tudo pode funcionar bem. No entanto, em instalações maiores que incorporam mais dispositivos e ambientes, a rede pode ficar sobrecarregada. Portanto, assegurar uma rede Wi-Fi robusta é o primeiro passo essencial para tornar sua casa inteligente com eficácia.

O que fazer se a internet não suportar os aparelhos?

Caso ocorra uma sobrecarga na rede Wi-Fi, os especialistas recomendam a criação de uma segunda rede exclusivamente destinada à conexão dos dispositivos automatizados. Nesse cenário, pode ser benéfico contar com um profissional especializado para configurar a rede ou expandir a conexão para outros ambientes na mesma residência.

É comum os consumidores atribuírem problemas de funcionamento aos dispositivos, quando, na realidade, a questão reside na qualidade do sinal Wi-Fi. Se o sinal for fraco ou não alcançar um cômodo mais distante do roteador, instalar novos dispositivos no mesmo local não será eficaz.

É por isso que, na maioria das vezes, casas inteligentes são projetadas em espaços reduzidos, como apartamentos e quitinetes. Além disso, nos primeiros passos para automatizar a tecnologia da sua residência, é crucial adquirir apenas aparelhos devidamente registrados na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Comprar dispositivos de internet das coisas sem o devido registro na Anatel pode deixar sua casa vulnerável a ataques de hackers e criminosos. Portanto, é essencial ser cauteloso ao escolher o dispositivo “ideal” para garantir a segurança da sua casa inteligente.