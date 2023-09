CASA sempre CHEIROSA! 6 dicas infalíveis para o dia a dia

Todo mundo quer a casa sempre cheirosa e nem sempre sabe o que deve fazer para isso. Portanto, reunimos seis dicas infalíveis que você pode fazer no dia a dia para que deixe um aroma ótimo em seu lar.

Aprender a escolher os aromas certos e saber utilizar produtos naturais faz toda a diferença para quem busca o perfume em sua residência. Então, descubra quais são essas dicas e aplique no seu dia a dia.

Como manter a casa sempre cheirosa?

Manter a sua casa cheirosa pode ser mais simples do que você imagina. Mas, vai requerer um pouco de esforço e cuidado de sua parte. Por exemplo, escolher bons aromas, usar produtos de limpeza perfumados, apostar em óleos essenciais são algumas das dicas.

A seguir, conheça quais são as seis dicas que vão ajudá-lo a tornar o seu lar um ambiente ainda mais perfumado e agradável.

1 – Escolha os aromas de acordo com a sua personalidade

Uma das primeiras dicas para deixar a casa sempre cheirosa é escolher seus aromas preferidos, ou seja, que estão de acordo com a sua personalidade. Além disso, esses perfumes transmitem sensações e você deve saber o que deseja.

A escolha das fragrâncias é o que torna a sua experiência ainda mais agradável. Afinal, você vai chegar em sua casa e sentir aquele cheiro que tanto ama. Então, pode ser floral, cítrico, amadeirado ou até mesmo um perfume personalizado e exclusivo seu.

2 – Apostar em produtos de limpeza perfumados ajuda a manter a casa sempre cheirosa



Manter a casa sempre limpa é indispensável para manter um ambiente fresco, cheiroso e agradável. Portanto, além de limpar você deve saber escolher os melhores produtos para ajudá-lo nesta tarefa.

Opte sempre por produtos de limpeza que possuem fragrância, de preferência, que combine com seu gosto. Em especial, foque naqueles que possuem óleos essenciais naturais em sua formulação, porque ajudam a manter o perfume por mais tempo.

Reserve um tempo para escolher produtos que sejam perfumados e tente seguir a mesma linha em todos eles. Ou seja, uma fragrância que será predominante e não vai causar uma confusão de aromas.

3 – Invista nos óleos essenciais

Para manter a casa sempre cheirosa, você pode usar os óleos essenciais como grandes aliados. Afinal, eles ajudam a aromatizar o ambiente de uma forma natural e são muito versáteis no uso.

Os óleos essenciais podem ser usados em difusores ou até mesmo adicionar gotas em ambientes ou na água que utiliza na limpeza. Portanto, você pode adicionar com seus produtos para potencializar os aromas.

Há muitas opções no mercado, como lavanda, eucalipto, hortelã e laranja, que são populares por terem perfumes marcantes. Além disso, vale lembrar que cada tipo de óleo possui uma função, por exemplo, provocar a sensação de relaxamento. Então, escolha aquele que representa um sentimento que deseja despertar.

4 – Fazer sachês perfumados ajuda a manter a casa sempre cheirosa

Outra dica é fazer sachês perfumados, que ajudam a manter a casa cheirosa, de forma econômica e fácil. Aliás, é possível fazer os seus próprios sachês, o que deixa a dica com um custo ainda mais acessível.

Para fazer seu sachê, você pode usar elementos como cravo, lavanda seca, pétalas de rosas secas e canela em pau. Assim, basta colocá-los em saquinhos de tecido e espalhar pela casa, em gavetas e armários. Aliás, pode usar algumas gotas de óleo essencial para potencializar o aroma.

5 – Mantenha a sua casa ventilada

Quem deseja manter a casa sempre cheirosa deve lembrar de garantir uma boa circulação de ar no local. Com isso, consegue evitar odores indesejados e aquela sensação de ambiente fechado.

Abra as janelas com frequência, para que o ar fresco possa circular por todos os ambientes. Então, além de eliminar os odores, ajuda a renovar o ambiente e trazer uma sensação mais confortável e agradável.

6 – Cuide de todos os detalhes para manter a casa sempre cheirosa

Todos os detalhes fazem diferença quando o objetivo é manter a sua casa cheirosa. Por exemplo, sempre lavar as roupas de cama, cortinas e tapetes. Além disso, apostar em velas aromáticas e incensos também vão ajudá-lo nessa tarefa.

Os tapetes, cortinas, panos e toalhas costumam absorver os odores com o passar do tempo. Por isso, é importante fazer a troca regular desses materiais. Por fim, não se esqueça de limpar ralos e lixeiras com frequência, porque podem ser fonte de odores ruins.