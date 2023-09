‘Casada com Medicina’ Lia Dias resolve divórcio, longo caminho para ver os filhos novamente

Estrela de “Casado com Medicina: Los Angeles” Lia Dias chegou a um acordo em seu divórcio desagradável… mas ela tem trabalho a fazer se quiser passar algum tempo de qualidade com seus filhos.

De acordo com novos documentos legais obtidos pelo TMZ um juiz assinou recentemente um acordo na Lia e Colin Dias divórcio… que dá a Colin a custódia legal e física exclusiva de seus filhos, Kaylin dar Colin Jr.

Lia fazia visitas monitoradas às crianças três dias por semana, mas essa ordem foi suspensa… em vez disso, Lia só pode ver as crianças em sessões semanais, com terapeuta.

O acordo também prevê que Lia faça ligações e videochamadas com as duas crianças… mas apenas por 15 minutos por criança e apenas durante um único dia da semana.

Há um caminho para Lia passar mais tempo com os filhos… mas é complicado pela ordem de restrição que Colin obteve contra ela em novembro de 2021, quando alegou que ela ameaçou matá-lo antes de atacá-lo alguns dias depois, enquanto ele fazia compras em um PetSmart com seus filhos.

Para poder voltar a estar com os filhos, Lia tem que cumprir a ordem de restrição … e se ela mantiver o nariz limpo por um ano, o tempo com as crianças estará de volta à mesa.