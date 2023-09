‘Casamento Real da América’: Travis Kelce e Taylor Swift compartilham um conversível vintage após os Chiefs derrotarem o Chicago Bears

Chefes de Kansas CityO tight end Travis Kelce foi flagrado dirigindo um conversível vintage com Taylor Swift enquanto a dupla aumentava seus rumores de namoro.

Foi relatado que o jogador da NFL e 12 vezes vencedor do Grammy se aproximou nas últimas semanas, gerando rumores de um romance entre eles.

Rápidoa Filadélfia Eagles torcedor, esteve presente no Arrowhead Stadium no domingo, quando os Chiefs derrotaram o Ursos de Chicago em uma vitória arrasadora por 41 a 10, com Kelce marcou um touchdown.

Após a conclusão do concurso da Semana 3, Rápido e o tight end foram vistos saindo do estádio juntos antes de serem filmados em Kelceé o conversível drop-top.

acabei de ver isso no tiktok novo vídeo de taylor swift e travis kelce pic.twitter.com/UrkCg1sW4F ? (@ambersnowandra) 25 de setembro de 2023

Os fãs recorreram às redes sociais para falar sobre as filmagens, pois parece que a estrela musical pode estar pronta para embarcar em seu mais recente romance de alto nível, depois de namorar nomes como Harry Styles, Taylor Lautner e Joe Jonas.

Um escreveu: ‘Kelce É a segurança’, enquanto outro acrescentou: ‘direto de um filme romântico’ e um terceiro fã disse: ‘Taylor Swift e Travis Kelce dirigindo um conversível em Kansas City, Missouri, é o equivalente americano do Royal Casamento’.

Swift com a mãe de Kelce

Rápido compareceu com Kelce‘s mãe, e foi filmado reagindo ao touchdown da estrela da NFL no terceiro quarto gritando: ‘Vamos, porra!’

Ela também usava roupas vermelhas e brancas, as cores do time de Kelce, enquanto assistia de um camarote VIP nas arquibancadas.

No final do jogo, ela poderia facilmente ter fugido rapidamente e corrido para se encontrar com o oito vezes Pro Bowler, mas foi filmada reunindo garrafas e copos com as duas mãos para descartá-los.

Suas ações conquistaram o respeito de um Tiktoker que a chamou de ‘anjo’ por ser atenciosa com a equipe de limpeza do Arrowhead Stadium.